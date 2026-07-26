- أحدث انتقال ليبرون جيمس إلى نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضجة كبيرة، حيث تنازل عن 93% من راتبه السابق مع لوس أنجليس ليكرز ليبلغ راتبه الجديد 3.88 مليون دولار، وهو أكبر تخفيض للراتب في تاريخ الدوري. - رغم تراجع راتبه، يظل جيمس ملتزمًا بتحقيق النجاح في موسمه الـ24، حيث قدم أداءً مميزًا في الموسم الماضي بمتوسط 20.9 نقطة و7.2 تمريرات حاسمة لكل مباراة. - جيمس يسعى للاستمرار في الملاعب والفوز بلقب الدوري مرة أخرى، بعد أن جمع أكثر من 580 مليون دولار من عقود كرة السلة والرعاية.

أحدث انتقال نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس (41 سنة)، إلى نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضجة كبيرة في منافسات الدوري بعد أن ضحّى برقم كبير من راتبه من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية، وهو الذي يخوض موسمه الـ24 بعد أن بدأ رحلته في عام 2003. وكشفت صحيفة "ذا تايمز" الأميركية، الأحد، أن ليبرون جيمس نجم دوري السلة الأميركي للمحترفين تنازل عن حوالى 93% من راتبه من أجل اللعب مع نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، إذ سيبلغ راتبه حوالى ثلاثة ملايين و880 ألف دولار أميركي في موسمه الـ24 من دوري السلة الأميركي، ليصنع أكبر تخفيض للراتب في تاريخ المسابقة الشهيرة بنسبة تراجع بلغت 93% مقارنة بالراتب الذي تقاضاه مع لوس أنجليس ليكرز في الموسم الماضي والبالغ 52 مليوناً و630 ألف دولار.

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ويقلُّ الراتب الجديد لجيمس، البالغ من العمر 41 عاماً، عما تقاضاه خلال موسمه الأول كلاعب مبتدئ في موسم 2003 /2004 حين تقاضى أربعة ملايين دولار، وسيكون جيمس في المرتبة 298 ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري للموسم المقبل، بفارق شاسع عن ستيفن كوري الذي يتصدر القائمة براتب يبلغ 62 مليوناً و500 ألف دولار، أي ما يعادل 15 ضعفاً لراتب جيمس، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقدم جيمس معدلات مميزة في الموسم الماضي بخوضه أكثر من 33 دقيقة لكل مباراة، مع تسجيل متوسط 20,9 نقطة، و6,1 متابعات، و7,2 تمريرات حاسمة، وجاءت خطوة تخفيض الراتب رغبةً من جيمس في الاستمرار بالملاعب وحصد لقب الدوري الأميركي للمحترفين مرة أخرى، بعدما جمع أكثر من 580 مليون دولار من عقود كرة السلة فقط طوال مسيرته، إلى جانب عقود الرعاية الإعلانية، وفي مقدمتها عقده الممتد مدى الحياة مع شركة "نايكي".