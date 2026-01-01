- ليبرون جيمس يحتفل بعامه الحادي والأربعين ويواصل كتابة التاريخ في دوري السلة للمحترفين بموسمه الثالث والعشرين، كأول لاعب يخوض 23 موسماً في تاريخ الـ"أن بي آي". - يُعتبر ليبرون الهدّاف التاريخي للدوري، حيث تجاوز حاجز 40 ألف نقطة، وشارك في 21 مباراة كل النجوم، وحقق أرقاماً قياسية في الأدوار الإقصائية والنهائيات. - رغم تقدمه في العمر، يواصل ليبرون تقديم أداء مميز، حيث أنهى جميع مواسمه السابقة بمعدل يزيد عن 20 نقطة، وحقق "تريبل دابل" بعد سن الأربعين.

أتمّ نجم لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، الثلاثاء الماضي، عامه الحادي والأربعين، في وقت قد يكون الأخير له وهو لا يزال لاعباً في دوري السلة للمحترفين، في الوقت الذي يُواصل فيه الجناح المخضرم كتابة واحدة من أكثر القصص تفرداً في تاريخ كرة السلة، بعدما بلغ موسمه الثالث والعشرين في الدوري الأميركي للمحترفين، مقدّماً نموذجاً غير مسبوق في طول العمر والاستمرارية على أعلى مستوى.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، يُعد ليبرون أول لاعب في تاريخ الـ"أن بي آي" يخوض 23 موسماً، بعدما ظهر لأول مرة عام 2003 مع كليفلاند كافالييرز (11 موسماً على فترتين)، ولعب أيضاً مع ميامي هيت (أربعة مواسم)، ولوس أنجليس ليكرز (ثمانية مواسم). ومرّ 8098 يوماً على ظهوره الأول في الدوري، الذي كان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2003. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2006، يوم وُلد كوبر فلاغ، أصغر لاعب في الـ"أن بي آي" حالياً، كان ليبرون قد خاض بالفعل مباراته رقم 263 في الدوري. كما أنّه اللاعب الوحيد النشط حالياً من دفعة "درافت" 2003، ولم يتبقَّ أي لاعب من دفعة 2004، ومن دفعة 2005 سوى كريس بول، الذي انتهى مشواره أخيراً مع لوس أنجليس كليبرز، ومن 2006 لا يزال كايل لاوري فقط في الملاعب.

وبعمر 41 عاماً، يُعد ليبرون اللاعب الثاني عشر الأكبر سناً في تاريخ الـ"أن بي آي"، لكنه لا يقترب من رقم نات هيكي، الذي خاض آخر مباراة له في يناير/كانون الثاني 1948 وهو في عامه الخامس والأربعين و363 يوماً. وبات ليبرون أكبر سناً من خمسة مدربين حاليين في الـ"أن بي آي": جو مازولا (37 عاماً – بوسطن سيلتكس)، ويل هاردي (37 – يوتا جاز)، ميتش جونسون (39 – سان أنطونيو سبيرز)، مارك دايغنولت (40 – أوكلاهوما سيتي ثاندر)، وجوردان أوت (40 – فينيكس صنز)، كما أنّ مدربه الحالي جيه جيه ريديك أكبر منه بستة أشهر فقط، لكنه دخل الدوري بعده واعتزل قبله.

ولعب ليبرون في الـ"أن بي آي" إلى جانب 82 لاعباً لم يكونوا قد وُلدوا بعد، عند ظهوره الأول، وشارك في الدوري مع نحو عشر ثنائيات من الآباء والأبناء، من بينهم غلين روبنسون الأب والابن، وريكي وجايلن برونسون، وغاري ترنت الأب وغاري ترنت جونيور، وغاري بايتون الأب والابن، وغيرهم، كما واجه 1799 لاعباً مختلفاً، ما يمثل 36.43% من إجمالي اللاعبين الذين شاركوا في الـ"أن بي آي" عبر التاريخ. وأصبح أول لاعب يخوض منافسات الدوري إلى جانب ابنه، بعدما لعب مع بروني جيمس في أكتوبر 2024، وكان أول ثنائي أب وابن يتزامن وجودهما في الدوري ومع الفريق نفسه (ليكرز).

وحتى أسابيع قليلة مضت، كان ليبرون جيمس أصغر وأكبر لاعب يسجل 40 نقطة في مباراة واحدة، أحرزها بعمر 19 عاماً و88 يوماً، ثم بعمر 40 عاماً و52 يوماً، وهو الوحيد الذي حقق ذلك في مباراتين بعد الأربعين. ويحتل المركز الثاني تاريخياً من حيث عدد مباريات الموسم المنتظم (1576 مباراة)، ومن المتوقع أن يتجاوز قريباً رقم روبرت باريش (1611). وخاض نجم لوس أنجليس ليكرز 59502 دقيقة لعب، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدوري، ما يعادل 991.7 ساعة أو 41.3 يوماً على أرض الملعب، وأنهى جميع مواسمه الـ22 السابقة بمعدل يزيد عن 20 نقطة في المباراة الواحدة. وفي الموسم الحالي، وهو الأضعف تهديفياً في مسيرته، يبلغ معدله 20.5 نقطة، ويُعد أفضل لاعب في تاريخ الـ"أن بي آي" بعد سن الأربعين، بمتوسطات تبلغ 23.9 نقطة و7.0 متابعات و7.5 تمريرات حاسمة.

واختير ليبرون جيمس 21 مرة لمباراة كل النجوم، وهو رقم قياسي، رغم عدم اختياره في موسمه الأول عام 2004، ويعتبر الهدّاف التاريخي للدوري، واللاعب الوحيد الذي تجاوز حاجز 40 ألف نقطة في الموسم المنتظم، بإجمالي 42471 نقطة، متجاوزاً رقم كريم عبد الجبار في فبراير/شباط 2023. وجاء اللاعب ضمن أفضل تشكيلة في الدوري 13 مرة، عبر ثلاثة عقود مختلفة، من 2006 حتى 2020، وبات ثاني أكبر لاعب سناً يحقق "تريبل دابل"، بعد كارل مالون. وحقق ليبرون إنجازاً بـ21 نقطة وعشر متابعات و13 تمريرة حاسمة في يناير/كانون الثاني 2025 بعمر 40 عاماً و23 يوماً، وسجّل عشر نقاط على الأقل في 1297 مباراة متتالية، وهي سلسلة توقفت أخيراً. وخاض الجناح المخضرم 292 مباراة في الأدوار الإقصائية (البلاي أوف)، وهو الرقم الأعلى في التاريخ، كما يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً في مباريات النهائيات بـ8289 نقطة، متقدماً بفارق كبير على مايكل جوردان، ويحتل المركز الرابع من حيث عدد المباريات في نهائيات الـ"أن بي آي" (55 مباراة)، خلف بيل راسل وسام جونز وكريم عبد الجبار.