لياو يعيد فتح باب برشلونة ويشعل سوق الانتقالات

18 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 10:39 (توقيت القدس)
لياو خلال حصة تدريبية لنادي ميلان، 17 إبريل 2026 (جوزيبي كوتيني/Getty)
لياو خلال حصة تدريبية لنادي ميلان، 17 إبريل 2026 (جوزيبي كوتيني/ Getty)
- عاد اسم رافاييل لياو ليبرز في اهتمامات برشلونة لتعزيز مركز الجناح الهجومي، رغم تعثر المفاوضات سابقاً بسبب الشروط المالية.
- مستقبل لياو مع ميلان غير مؤكد بسبب توتر علاقته مع المدرب أليغري، مما أدى لتراجع دوره في الفريق ومشاركته كلاعب بديل.
- نشر لياو صورة على إنستغرام أثارت التكهنات حول انتقاله لبرشلونة، بينما يدرس النادي خيارات أخرى مثل ماركوس راشفورد بسبب التكلفة المرتفعة للصفقات.

عاد اسم الجناح البرتغالي رافاييل لياو (26 عاماً)، ليتصدر اهتمامات نادي برشلونة الإسباني من جديد، في ظل استمرار بحث الإدارة الرياضية عن تعزيز مركز الجناح الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لموقع فيجاخيس الإسباني، أمس الجمعة، لا يزال اللاعب مطروحاً على طاولة برشلونة منذ فترة طويلة، ويحظى بإعجاب داخل النادي الكتالوني، وكانت هناك محاولات مبدئية في وقت سابق عندما تعثرت صفقة نيكو ويليامز، إلا أن الشروط المالية للصفقة حالت دون التقدم في أي مفاوضات جدية حتى الآن. وأشار المصدر ذاته إلى أن مستقبل لياو مع ناديه الحالي ميلان بات محل شك، رغم امتداد عقده حتى عام 2028، وذلك بسبب توتر العلاقة مع المدرب ماسيميليانو أليغري، الأمر الذي انعكس على دوره داخل الفريق، بعد تراجع حضوره في التشكيلة الأساسية وأصبح يشارك بشكل أقل وبصفة لاعب بديل في العديد من المباريات.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوان لابورتا رئيس برشلونة في ملعب برنابيو (Getty)
وزادت التكهنات حول مستقبله بعد نشر اللاعب صورة عبر حسابه في إنستغرام من وثائقي للنجم البرازيلي السابق رونالدينيو، يظهر فيه خلال مباراة الكلاسيكو، مرفقاً بتعليق "الأفضل"، وهو ما اعتبره البعض إشارة غير مباشرة إلى برشلونة وإرثه التاريخي. وفي المقابل، لا يزال النادي الكتالوني يدرس خياراته في مركز الجناح الأيسر، خصوصاً مع وجود ملفات أخرى مطروحة مثل ماركوس راشفورد، في ظل عدم حسم الإدارة قرارها النهائي بشأن التدعيمات الهجومية. كذلك فإن التكلفة المرتفعة لأي صفقة محتملة تجعل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات خلال سوق الانتقالات المقبل.

