لويس كامبوس يحدّد موقف باريس سان جيرمان من الميركاتو الشتوي

- كشف لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عن فلسفة النادي تحت قيادة لويس إنريكي، مشيراً إلى تقليل الاعتماد على سوق الانتقالات والتركيز على تطوير المواهب الشابة من الأكاديمية لتعزيز هوية الفريق. - أكد كامبوس أن باريس سان جيرمان يسعى لتكوين فريق متكامل من اللاعبين المتجانسين، مع القدرة على التألق في مراكز متعددة، مما يتيح الفرصة لدمج لاعبين شباب من الأكاديمية في التدريبات. - تغيرت استراتيجية النادي بعد رحيل نجوم كبار، حيث ركزت الإدارة على المواهب الشابة، مما أثمر عن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس كامبوس (61 عاماً)، عن فلسفة وأهداف الفريق، تحت قيادة المدرب الإسباني، لويس إنريكي، خلال "الميركاتو" الشتوي المقبل، إذ أكد بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء مركز التكوين، أن "الباريسي" قد لا يكون نشطاً جداً بسوق الانتقالات في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، مع الحفاظ على هوية الفريق، وتعزيز جسر التواصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول لضمان استمرارية تطوير المواهب.

وأوضح لويس كامبوس أن النموذج المستقبلي لنادي باريس سان جيرمان يقوم على عدم الاضطرار إلى دخول سوق الانتقالات على نحوٍ متكرّر أو إنفاق أموال طائلة، مع هدف أساسي هو الدفع بفريق باريسي حقيقي على أرض الملعب، وقال كامبوس، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الاثنين: "ليس لأننا نذهب كثيراً إلى التسوق نصبح طهاة جيدين، باريس سان جيرمان يراقب كل الفرص الكبيرة، لكنّنا لن نكدس اللاعبين أو نعرض اقتصاد النادي للخطر، لن نضطر مرة أخرى للذهاب إلى سوق الانتقالات لإنفاق مبالغ طائلة".

واعتبر كامبوس اللقاء بين إنريكي ومدربي فرق الشباب لحظة مفصلية في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي كان منح جميع المدربين فرصة حقيقية للمشاركة وتبادل الخبرات، وأضاف: "عقدنا اجتماعاً دام ساعتين حول هذا الموضوع، وكان من أروع اللحظات، التي قضيتها في النادي، لويس إنريكي لم يقدم تدريبات جاهزة، بل شرح فلسفته وطريقة عمله، وترك لكل مدرب حرية ابتكار تدريبات تناسب لاعبيه وتطويرهم عملياً".

وجدد كامبوس التأكيد أن باريس سان جيرمان في عهد إنريكي ليس فريق لاعب واحد، بل منظومة متكاملة من اللاعبين المتجانسين، إذ يمتلك كل لاعب القدرة على التألق في مراكز متعددة على أرض الملعب، ليضيف في هذا الشأن بقوله: "المهم ليس أن يكون لديك لاعبان لكل مركز، بل أن يكون لديك 14-15 لاعباً يمتلكون بالفعل الكفاءة للعب مع باريس سان جيرمان، وهذا يمنحنا أيضاً الفرصة لوجود ستة أو سبعة لاعبين شباب من أكاديميتنا في التدريبات، نحن نحتفظ دائماً بهذا المكان لشبابنا".

وتغيرت استراتيجية إدارة باريس سان جيرمان، بقيادة رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، والمدير الرياضي، لويس كامبوس، في "الميركاتو" منذ وصول لويس إنريكي عام 2023، فبعد رحيل كل من البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم الفرنسي كيليان مبابي، لم تلجأ إدارة "الباريسي" إلى التعاقدات المدوية مع نجوم الصف الأول، كما في السابق، بل ركزت على المواهب الشابة والأسماء القادرة على التألق، وهو الأمر الذي أثمر بحصاد الفريق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مؤكداً نجاح فلسفة النادي في بناء فريق متكامل.