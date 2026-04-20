لويس فيغو يرشح نجم بايرن ميونخ للكرة الذهبية

- رشح لويس فيغو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، نجم بايرن ميونخ مايكل أوليس لجائزة الكرة الذهبية بعد أدائه المذهل في دوري أبطال أوروبا، خاصة ضد ريال مدريد. - أكد فيغو أن أوليس، الذي يبلغ 24 عامًا، يقدم موسمًا استثنائيًا مع بايرن ميونخ، وساهم في تتويج الفريق بلقب البوندسليغا والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال. - أشار فيغو إلى أن فرصة انتقال أوليس إلى ريال مدريد ضئيلة، حيث أغلق بايرن ميونخ الباب أمام أي مفاوضات لضم اللاعب الفرنسي الموهوب.

رشح أسطورة كرة القدم البرتغالية، لويس فيغو (53 سنة)، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني الذي يُقدم مستويات استثنائية في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، والذي يعد أحد أبرز النجوم الذين ساهموا في تتويج النادي البافاري بلقب بطولة البوندسليغا هذا الموسم والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورشح أسطورة كرة القدم البرتغالية، لويس فيغو (53 سنة)، الذي سبق له تمثيل نادي ريال مدريد الإسباني، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي مايكل أوليس، الذي ظهر بمستوى أكثر من رائع مع النادي البافاري وخصوصاً بعد العرض الكروي المُمتع الذي قدمه أمام النادي الملكي في مواجهتي الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، بأن يحصد جائزة الكرة الذهبية في نهاية هذا الموسم.

وقال فيغو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2000، قبل حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026 في مدريد، يوم الاثنين: "إنه لاعب مذهل، صنع الفارق في مواجهة ريال مدريد. إنه يقدم موسماً استثنائياً، ويُعد من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ليس في المستقبل بل بدءاً من هذا العام. أعتقد أنها مفاجأة جميلة، ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضاً لما يقدمه لفريقه. بالنسبة لكل المشجعين وعشاق كرة القدم الجميلة، من الممتع مشاهدته وهو يلعب".

كما اعتبر فيغو أن فرصة تعاقد ريال مدريد مع الجناح الفرنسي المهاري، مايكل أوليس، ضئيلة جداً، وحتى لو حاول النادي الملكي مفاوضة النادي البافاري للحصول على خدمات النجم الفرنسي، فإن بايرن سبق وأن أغلق الباب أمام أي فريق يريد خطف الفرنسي الذي يبلغ 24 سنة حالياً مع النادي الألماني، ويملك مستقبلاً كبيراً، خصوصاً في مونديال 2026، إذ من المتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم منتخب فرنسا في البطولة العالمية التي ستُقام هذا الصيف في أميركا وكندا والمكسيك.