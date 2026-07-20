لويس دي لا فوينتي.. حين يصنع الإيمان أعظم قصص كرة القدم

- لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، قاد المنتخب للفوز بكأس العالم 2026، محققًا إنجازًا تاريخيًا بفضل إيمانه بالعمل الجماعي والفكرة المستدامة، رغم بدايته المتواضعة بعيدًا عن الأضواء. - تحت قيادته، أعاد المنتخب الإسباني تشكيل هويته، معتمدًا على اللعب الجماعي والضغط الشرس، مما مكنه من التفوق على الأرجنتين في النهائي، مؤكدًا أن التنظيم الجماعي يتفوق على المواهب الفردية. - قصة دي لا فوينتي تُبرز أهمية الإيمان بالعمل والصبر، حيث تحولت فرصة صغيرة إلى مجد كبير، مما جعله يُكتب اسمه بين كبار المدربين في تاريخ الكرة الإسبانية.

ليست كلّ الإنجازات تبدأ بخطة محكمة أو بترشيحات مسبقة، فبعضها يولد من فرصة بدت عابرة، لكنها وقعت بين يدي الرجل المناسب. وهذا بالضبط ما حدث مع لويس دي لا فوينتي (65 عاماً)، مدرب إسبانيا.

عندما تُوّج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026، لم يكن اللقب مجرد تتويج لجيل موهوب، بل كان تتويجاً لمسيرة مدرب آمن بنفسه في الوقت الذي لم يؤمن به كثيرون. رجل عاش سنوات طويلة بعيداً عن الأضواء، تنقل بين فرق الفئات السنية، وذاق مرارة الإقالة والبطالة، قبل أن يعود إلى الاتحاد الإسباني من باب لم يكن أحد يتوقع أن يقوده إلى قمة العالم.

دي لا فوينتي لم يصل إلى المنتخب الأول لأنه كان الاسم الأكثر بريقاً، بل لأن الظروف منحته الفرصة. لكنه أثبت سريعاً أن النجاح لا يصنعه الاسم، وإنما تصنعه الفكرة والعمل والاستمرارية.

منذ توليه المهمة، لم يكتفِ بتحقيق الألقاب، بل أعاد تشكيل هوية المنتخب الإسباني. فريق يلعب بشخصية واضحة، يستحوذ لكنه لا يستحوذ من أجل الاستحواذ، يضغط بشراسة، ويدافع وحدةً واحدةً، ويهاجم بثقة، ويمنح الجماعية أولوية على الفرديات. لم يعد الفوز يعتمد على لاعب واحد، بل على منظومة كاملة تعرف ماذا تريد في كل لحظة من المباراة.

وفي كأس العالم، بلغت هذه الفلسفة ذروتها. إسبانيا تجاوزت طريقاً مليئاً بالعمالقة، وقدمت عروضاً أقنعت الجميع بأنها المنتخب الأفضل في البطولة. وفي النهائي، لم تنتصر على الأرجنتين فحسب، بل نجحت في تحييد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، لتؤكد أن التنظيم الجماعي قد يتفوق حتى على أكبر المواهب الفردية.

أحد أسرار دي لا فوينتي أنه لا يتعامل مع كرة القدم بوصفها مجموعة أسماء، بل باعتبارها منظومة متكاملة. لاعبوه يتبادلون الأدوار، يتحركون دون كرة باستمرار، ويضغطون كتلةً واحدةً، فيما جاءت تبديلاته في أكثر من مناسبة لتؤكد أنه يقرأ المباريات بذكاء ويملك شجاعة القرار.

قصة دي لا فوينتي تحمل درساً يتجاوز كرة القدم. فالإخفاق لا يعني النهاية، والفرصة الصغيرة قد تصبح بداية لمجد كبير إذا وجدت من يحسن استغلالها. الرجل الذي عمل بصمت سنوات، وجد نفسه اليوم على قمة العالم، بعدما كتب اسمه بين كبار المدربين في تاريخ الكرة الإسبانية.

قد يتحدث كثيرون عن لامين يامال أو رودري أو كوبارسي، لكن الإنجاز الحقيقي يبدأ من الرجل الذي جمع كل هذه القطع في لوحة واحدة. ولذلك، فإن كأس العالم 2026 لم تكن فقط انتصاراً لإسبانيا، بل كانت أيضاً انتصاراً لفكرة أن الإيمان بالعمل، والصبر، والوفاء للهوية، ما زالت قادرة على صناعة أعظم قصص النجاح.

حقق المنتخب الإسباني لقبه الثاني في كأس العالم للرجال بعد أن سجل فيران توريس هدف الفوز في الوقت الإضافي.

شهدت المباراة النهائية بعض المخالفات التأديبية. طُرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز خلال المباراة، بينما تلقى زميله لياندرو باريديس بطاقة حمراء بعد صافرة النهاية لدفعه وضربه مدافع إسبانيا إريك غارسيا.

على الرغم من الهزيمة، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن عطلة وطنية لتكريم المنتخب الوطني. سيُحدد موعد العطلة من قبل اللاعبين والجهاز الفني.