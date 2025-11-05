لويس دياز يخرج عن صمته بعد تسببه في إصابة حكيمي بدوري الأبطال

خرج جناح فريق بايرن ميونخ، الكولومبي لويس دياز (28 عاماً)، عن صمته، وذلك بعدما تسبب في الإصابة الخطيرة، التي لحقت بالظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً)، الذي غادر أرضية ملعب حديقة الأمراء وسط دموع مؤلمة، وقلق واضح، بعد تدخل عنيف من دياز خلال المواجهة، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدخل لويس دياز على حكيمي، والذي وُصف بأنه متهور، وغير مبرر تماماً، وسط انتقادات حادة لطريقة لعبه، قبل أن يكسر النجم الكولومبي صمته، عبر منشور غامض في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، يوم الأربعاء، عبّر فيه عن حزنه لترك فريقه منقوص العدد بعد ذلك التدخل، وقال لاعب ليفربول الإنكليزي السابق: "كانت ليلة مليئة بالمشاعر، كرة القدم تذكّرنا دائماً بأنه خلال 90 دقيقة يمكن أن يحدث كل شيء فيها من الأفضل والأسوأ، كنت حزيناً لأنني لم أستطع إنهاء المباراة مع زملائي، لكنني فخور بالمجهود الرائع الذي قدموه".

وجاءت رسالة لويس دياز بلغة هادئة ومتزنة، لكنها افتقرت لما انتظره الجميع: كلمة اعتذار صريحة لحكيمي، فقد اكتفى اللاعب الكولومبي بتعبير مقتضب عن تمنياته بالشفاء، دون أن يُبدِي أي ندم واضح على تدخله، الذي صدم الجماهير، إذ كتب: "أتمنى الشفاء العاجل لحكيمي". وفي المقابل، كشفت الفحوص الطبية، التي خضع لها النجم المغربي، عن إصابته بالتواء حاد في الكاحل اليسرى، ستُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، ما يُلقي بظلال من الشك على مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

وعاش لويس دياز في ملعب حديقة الأمراء الوجهين المتناقضين لكرة القدم، إذ تحول من بطل إلى مُدان في لحظة واحدة، فبعد أن سجل هدفين في مرمى حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وأربك واحداً من أقوى الدفاعات في القارة، فقد أعصابه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليترك فريقه بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، وتدخل دياز بتهور من الخلف، مطبقاً ساقيه على كاحل حكيمي اليسرى، في لقطة خضعت لمراجعة تقنية الفيديو المساعد "فار"، وانتهت بطرده المباشر.