لويس إنريكي يكشف موعد اعتزاله... هذا هو عدد السنوات المتبقي

- كشف لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن نيته الاعتزال في سن الستين، مما يعني أنه يتبقى له أربع سنوات في عالم التدريب، وقد تكون جميعها مع النادي الباريسي. - أكد إنريكي أنه لا يرغب في أن يصبح مدرباً متخلفاً عن العصر، مشيراً إلى أنه يمزح مع أخيه فيليبي حول التقاعد قبله، حيث يخطط فيليبي للتقاعد في سن الـ61. - إنريكي حقق العديد من الإنجازات الجماعية والشخصية في مسيرته التدريبية، ويستعد لإنهاء مسيرته بعد سنوات مميزة في ملاعب كرة القدم.

كشف مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني، لويس إنريكي (56 سنة)، عن موعد اعتزاله وإنهاء مسيرته التدريبية، وذلك في تصريحات فاجأ فيها الصحافيين بعد حصة تدريبية خاصة بالتحضيرات للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخلال يوم الإعلام الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ملعب تدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وُجّهت أسئلة للمدرب الإسباني لويس إنريكي، منها سؤال حول مستقبله في كرة القدم وإلى متى يفكر في الاستمرار قبل اتخاذ قرار الاعتزال، وهو السؤال الذي لم يتأخر مدرب النادي الباريسي بطل فرنسا في موسم 2025-2026 في الإجابة عنه.

وقال إنريكي رداً على السؤال بعد نهاية الحصة التدريبية أمس الأربعاء: "لا أريد أن أصبح مدرباً عجوزاً متخلفاً عن العصر. لا أريد ذلك، صحيح أنني أرى المزيد والمزيد من المدربين الكبار في هذا المنصب حالياً، ولكن أعتقد أن القرار بعد الستين. في الواقع، أمزح مع أخي فيليبي، وأقول له: يجب أن أتقاعد قبلك. إنه أصغر مني بسنة، عمره 55 عاماً، وسيتقاعد في سن الـ61، وبالتالي احسبها بنفسك".

وعليه، وفقاً لإجابة إنريكي، فإذا قرر الاعتزال في سن الـ60، فإنه يتبقى له أربع سنوات فقط في عالم التدريب، ومن الممكن أن تكون جميع هذه السنوات الأخيرة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إذا قرر المدرب الإسباني البقاء مع النادي الباريسي حتى نهاية مسيرته التدريبية واتخاذ قرار الاعتزال رسمياً، بعد سنوات مميزة في ملاعب كرة القدم حقق فيها الكثير من الإنجازات الجماعية والشخصية.