لويس إنريكي يشيد بالخليفي: "لن ننسى هذه اللفتة"

- أشاد لويس إنريكي بمبادرة ناصر الخليفي الإنسانية، حيث خصصت عائدات قمصان مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة لصالح مؤسسة إنريكي الخيرية، التي تحمل اسم ابنته الراحلة شانا، مما يعكس دعماً عميقاً للأسر المتضررة من السرطان. - أكد إنريكي أن هذه اللفتة تحمل بُعداً خاصاً له ولأسرته، مشيراً إلى أهمية الاهتمام الإعلامي لدعم المؤسسة في مواصلة رسالتها الإنسانية، معبراً عن امتنانه العميق للخليفي. - تحولت القمة الأوروبية إلى مساحة إنسانية بفضل الخليفي، حيث منحت المؤسسة الخيرية منصة عالمية، مما يعزز رسالة الدعم والتضامن مع الأسر المكافحة.

أشاد المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي (55 عاماً)، برئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي (51 عاماً)، وأكد أن المبادرة الإنسانية التي قدمها ستظل خالدة في ذاكرته. وقال المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا: "لن ننسى هذه اللفتة، شكراً للرئيس"، في إشارة إلى تخصيص عائدات قمصان المباراة لصالح مؤسسته الخيرية، التي تحمل اسم ابنته الراحلة شانا.

وعاد إنريكي إلى كتالونيا لقيادة فريقه أمام برشلونة، لكنه وجد نفسه يعيش لحظة إنسانية مؤثرة، بعيداً عن الجانب الرياضي، بعد أن قرّر باريس سان جيرمان، بقيادة الرئيس الخليفي، أن تحمل القمصان اسم المؤسسة، التي أنشأها المدرب بعد وفاة ابنته عام 2019، إثر صراع مع مرض السرطان. وأكد النادي أن القمصان ستُعرض في مزاد علني، وفقاً لما نشره موقع راديو أر إم سي سبورت الفرنسي، يوم الثلاثاء، وستذهب جميع العائدات لمساعدة العائلات، التي تكافح ظروفاً مشابهة.

وعبّر إنريكي عن امتنانه العميق للمبادرة، إذ أشار إلى ضرورة أن تحظى المؤسسة بهذه المكانة والاهتمام الإعلامي، حتى تتمكن من مواصلة رسالتها الإنسانية. وأوضح أن هذه الخطوة تحمل بُعداً خاصاً بالنسبة له ولأسرته، مضيفاً: "بالنسبة لمؤسستنا، هذه لفتة مميزة جداً. نحتاج إلى هذه المكانة والاهتمام كي نواصل مساعدة العائلات. إنها لحظة خاصة بالنسبة لنا. لن ننسى هذه اللفتة، لذلك شكراً للرئيس". بينما تأتي الخطوة في مباراة تعني له الكثير، كونه قضى سنوات طويلة لاعباً ومدرباً داخل أسوار النادي الكتالوني.

واستحضر إنريكي ذكرى ابنته الراحلة، التي رحلت عن تسعة أعوام، بعد خمسة أشهر من المعاناة مع مرض السرطان، وأكد أن اسمها سيبقى مصدر إلهام لمساعدة الآخرين. وسبق للمدرب الإسباني أن جسّد هذا الارتباط خلال احتفالات التتويج بدوري أبطال أوروبا مع فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي، حين ارتدى قميصاً يجمعه بابنته الراحلة.

وحوّل الخليفي القمة الأوروبية إلى مساحة إنسانية تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، بعدما أعطى للمؤسسة الخيرية منصة عالمية عبر أكبر بطولة قارية. واعتبر إنريكي أن هذه اللفتة تتجاوز قيمتها المادية، لأنها تحمل رسالة دعم وتضامن مع مئات الأسر، التي تخوض معارك مشابهة.