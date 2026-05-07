لويس إنريكي ونجم ليفربول في مصالحة مباشرة بعد حادثة الوشاح

- تصالح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، مع جيمي كاراغر، نجم ليفربول السابق، بعد حادثة الوشاح التي وقعت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، حيث رفض إنريكي التحدث لقناة سي بي أس بسبب ارتداء كاراغر وشاح دورتموند. - بوساطة رئيس النادي ناصر الخليفي، ظهر إنريكي في الاستديو التحليلي للقناة، حيث اعتذر كاراغر عن تصرفاته السابقة، معبراً عن إعجابه بإنجازات إنريكي وفريقه. - رد إنريكي بروح رياضية، مؤكداً عدم الحاجة للاعتذار، ممازحاً الجميع بدعوة ميكيل أرتيتا بدلاً منه لحضور الاستديو قبل النهائي.

تصالح مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (55 سنة)، مع نجم ليفربول السابق ومُحلل قناة سي بي أس البريطانية جيمي كاراغر، وذلك خلال الاستديو التحليلي الخاص بالقناة بعد نهاية مواجهة الباريسي والبافاري في إياب دوري أبطال أوروبا.

وجاءت المصالحة بعد حادثة الوشاح التي وقعت بعد مواجهة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2024 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند، والتي انتهت بفوز النادي الألماني وتأهله إلى المباراة النهائية آنذاك، إذ ظهر نجم ليفربول السابق وهو يرتدي وشاحاً خاصاً بفريق دورتموند وطلب من لويس إنريكي التحدث لكاميرا قناة سي بي أس، لكن المدرب الإسباني رفض إعطاء تصريح للقناة بسبب ارتداء المراسل وشاحاً خاصاً بالفريق المنافس، ومنذ ذلك الحين رفض إنريكي الحديث للقناة بعد أي مباراة.

وخلال ظهور رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، في مقابلة مع قناة سي بي أس، طلب منه المقدم ميكا ريتشاردز أن يحاول إحضار لويس إنريكي لإجراء حوار ومحاولة إصلاح الأمور مع جيمي كاراغر الذي كان حاضراً في الاستديو، ليظهر مدرب النادي الباريسي بعد لحظات أمام الكاميرا بطلب من الخليفي.

كرة عالمية إنريكي ينتقد ديمبيلي: لن أسمح لأحد بأن يرى نفسه أكبر من النادي

وتحدث كاراغر مباشرةً مع إنريكي عن حادثة وشاح دورتموند وقال على الهواء مباشرةً: "لويس إنريكي، أعتذر عن تصرفاتي في دورتموند خلال نصف النهائي، عندما ارتديت وشاحاً خاصاً بنادي بوروسيا دورتموند. ولكن أحياناً نتناول المشروبات بنسبة مرتفعة ونغفل بعض الأمور. أعتذر مجدداً وأنا معجب جداً بفريقك وبما فعله في الموسم الماضي. أنت كنت استثنائياً في آخر نسختين من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأهنئك على التأهل إلى المباراة النهائية مجدداً".

رد لويس إنريكي على كاراغر قائلاً: "شكراً لك، لا داعي للاعتذار، عندما نكون سعيدين تحصل بعض الأمور من دون انتباه"، ليطلب كاراغر من مدرب باريس الحضور إلى الاستديو قبل نهائي دوري الأبطال "لأنهم سيقيمون احتفالاً هنا"، إلا أن المدرب الإسباني رد بطريقة فكاهية ممازحاً الجميع وقال: "لن أحضر، ولكن يُمكنك دعوة ميكيل أرتيتا"، وهو مدرب أرسنال الإنكليزي منافسه في المباراة النهائية.