لومومبا المدرجات... قصة المشجع الذي خطف كاميرات كأس أفريقيا 2025

- خطف المشجع الكونغولي "لومومبا" الأضواء في كأس أمم أفريقيا 2025 بوقوفه المتواصل وذراعه المرفوعة، متحدياً الألم الجسدي برسالة صامتة تتجاوز التشجيع التقليدي، مما جذب اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام. - يُعرف ميشيل كوكا مبولادينغا، الملقب بـ "لومومبا"، بتميزه في المدرجات، مستلهماً إرث الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، ويظهر بلباس أنيق ونظارة، ملتزماً بأسلوب التشجيع الصامت. - يستلهم المشجع الكونغولي حضوره من إرث باتريس لومومبا، رمز الاستقلال والنضال الأفريقي، معبراً عن ذاكرة وطنية داخل الفضاء الرياضي، حيث تتحول المدرجات إلى مساحة للهوية والانتماء.

خطف المشجع الكونغولي، الملقّب بـ "لومومبا"، الأضواء في مدرجات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، ليس بهتافٍ صاخب أو زيّ تقليدي، بل بوقوفه المتواصل طيلة زمن المباريات، بذراعٍ مرفوعة من دون حركة، في مشهد تحدّى فيه الألم الجسدي برسالة صامتة تتجاوز حدود التشجيع التقليدي.

وفرض ميشيل كوكا مبولادينغا حضوره ظاهرةً لافتة وسط جماهير منتخب الكونغو، إذ يرفض الجلوس منذ صافرة البداية حتى النهاية، رغم الإرهاق الواضح الذي ينهك جسده. وجذب عدسات الكاميرات، واستحوذ على اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، ليصبح أحد أكثر مشاهد المدرجات تميزاً في البطولة القارية. وبرز المشجع الكونغولي بخاصّة خلال مواجهة الكونغو والسنغال في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، حين تحولت المدرجات إلى مسرح موازٍ للملعب، وانتشرت صوره على نطاق واسع، بعدما ظل واقفاً طوال اللقاء، من دون أن يغيّر وضعيته، كأنه يخوض معركة شخصية ضد التعب، في صورة اختزلت معنى الإخلاص والانتماء بأبلغ تعبير.

وينحدر ميشيل كوكا مبولادينغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب موقع "SNRT" الناطق بالفرنسية، إذ اشتهر خلال كأس أمم أفريقيا 2025، بصفته واحداً من أكثر مشجعي منتخب بلاده تميّزاً في المدرجات، ويُعرف بلقب حفيد باتريس لومومبا، ويحرص على الظهور بلباس أنيق ونظارة وتسريحة شعر مدروسة، مستلهماً هيئته من الزعيم التاريخي الكونغولي، كما يلازم منتخب "الفهود" في جميع مبارياته، ويتبنّى أسلوب التشجيع الصامت القائم على الوقوف، دون حركة طوال اللقاء.

ولا يحمل اسم "لومومبا" بُعداً عابراً، بل يستحضر إرث باتريس إيمري لومومبا، أول رئيس وزراء في تاريخ الكونغو الديمقراطية بعد الاستقلال عام 1960، وأحد أبرز رموز التحرر في أفريقيا. مثّل لومومبا صوتاً واضحاً في وجه الاستعمار البلجيكي، حين قدّم خطاباً تاريخياً فضح فيه عقود القهر والاستغلال، ودعا إلى دولة تقوم على السيادة الوطنية والكرامة الإنسانية.

ووُلِد باتريس لومومبا عام 1925 في إقليم كاتانغا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وعُرف بقدرته على جمع مختلف الفصائل حول هدف واحد وهو استقلال بلاده، وعمل في شبابه موظفاً حكوميّاً وبائعاً، ما منحه فهماً واسعاً لمعاناة الشعب على الأرض، وأسس حزب الحركة الوطنية الكونغولية، وسعى إلى تطوير بنية الدولة بعد الاستقلال، مع التركيز على التعليم والاقتصاد الوطني المستقل عن النفوذ الاستعماري. تميز الزعيم الكونغولي بأسلوب قيادي "كاريزمي" قادر على تحفيز الشباب، وظلّ اسمه مرادفاً للشجاعة الوطنية والمقاومة الفكرية ضدّ أي شكل من أشكال الهيمنة الأجنبية.

ودفع الزعيم الكونغولي الراحل ثمن مواقفه سريعاً، إذ لم تمضِ سوى أشهر قليلة حتى أُطيح واغتيل عام 1961 في ظروف غامضة، ليُصبح رمزاً للاستقلال وأيقونة للنضال الأفريقي. ومنذ ذلك الحين، ظل اسمه حاضراً في الوعي الجمعي، لا بوصفه سياسياً فحسب، بل قيمة أخلاقية تجسّد الحرية والكرامة ورفض الخضوع. ومن هذا الإرث يستلهم المشجع الكونغولي حضوره الصامت، دون أن يقدّم نفسه ناشطاً سياسياً أو صاحب خطاب مباشر، بل بوصفه مُجسِّداً رمزياً لذاكرة وطنية اختار أن يعبّر عنها داخل الفضاء الرياضي، إذ تتحول المدرجات أحياناً إلى مساحة للهوية بقدر ما هي ساحة للتشجيع.