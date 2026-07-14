- انتقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لاعبي منتخب "السامبا" لعدم عودتهم إلى البرازيل بعد خروجهم من كأس العالم 2026، حيث عاد فقط لاعب فلامنغو دانيلو وأعضاء الجهاز الفني، بينما بقي الآخرون في الخارج. - اقترح لولا على المدرب كارلو أنشيلوتي استخدام الروبوتات للفوز بكأس العالم مستقبلاً، مشيراً إلى التكنولوجيا المتقدمة التي شاهدها في معهد ماوا للتكنولوجيا. - خرجت البرازيل من دور الـ16 بعد خسارتها أمام النرويج 1-2، حيث سجل إرلينغ هالاند ثنائية، بينما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء.

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لاعبي منتخب "السامبا" الذين لم يعودوا إلى بلادهم على متن طائرة الفريق بعد خروجهم من كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك خلال زيارة لمعهد ماوا للتكنولوجيا، حيث اقترح أيضاً على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاستعانة بروبوت للفوز بلقب المونديال مستقبلاً، بعد المستوى المتواضع الذي أظهره نجوم السامبا.

وقال لولا، أمس الاثنين: "أرسلت رسالة إلى أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي. الفريق الذي سافر مع مجموعة من الأشخاص وعاد "وحيداً". لم يكن هناك تقريباً أي شخص على متن طائرة الفريق، يا للعار! لاعب واحد فقط عاد، أما الباقون فبقوا في الخارج. لو فازوا بالبطولة، لكان الجميع يحتفلون هنا".

بعد خروج البرازيل من دور الـ16 في كأس العالم على يد النرويج بنتيجة 1-2، لم يعد إلى البرازيل على متن رحلة طيران خاصة سوى لاعب فلامنغو دانيلو، وأعضاء الجهاز الفني، وموظفي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أما بقية الأسماء فقد ذهبوا في إجازة وبقوا في الخارج، في الوقت الذي سافر فيه كارلو أنشيلوتي إلى كندا، حيث يُقيم.

واقترح لولا على مدرب ريال مدريد وميلان سابقاً، أن "يستعين" بالروبوتات التي رآها خلال زيارته لمعهد ماوا، وقارن التكنولوجيا بلاعبين من منتخبات وطنية أخرى: "لقد صنع هذا الشاب روبوتاً هجومياً، يشبه مبابي، وهالاند. يرمي الروبوت الكرة عالياً جداً. قلت لأنشيلوتي: إذا كنت تريد الاستعانة بلاعب، فاستعن بهذا الروبوت، لأنه سيجعل البرازيل تفوز بكأس العالم".

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وكان منتخب البرازيل يُمني النفس في حصد النجمة السادسة في تاريخه، لكنه خرج على يد زملاء المهاجم إرلينغ هالاند الذي سجل ثنائية في شباك أليسون بيكر، بينما جاء هدف السامبا الوحيد عن طريق نيمار دا سيلفا من علامة الجزاء، وهو الذي ظهر بالمناسبة بعد فترة قصيرة من وداع بلاده للمونديال في أحد الكازينوهات لممارسة لعبة "البوكر".