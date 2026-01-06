- تألق أدامولا لوكمان وفيكتور أوسيمين في فوز نيجيريا الساحق على موزامبيق 4-0 في كأس أمم أفريقيا، حيث سجلا وصنعا الأهداف ببراعة، مما أبرز قوتهما كعناصر حاسمة في تشكيلة النسور الخضراء. - رغم الأداء المميز، شهدت المباراة مشادة كلامية بين لوكمان وأوسيمين، مما أظهر المنافسة الشديدة بينهما، لكن ذلك لم يؤثر على تأهل نيجيريا لربع النهائي. - يترقب منتخب نيجيريا مواجهة قوية في الدور المقبل، حيث سيكون الثنائي لوكمان وأوسيمين مفتاح حسم النتائج مجدداً.

خطف ثنائي منتخب نيجيريا أدامولا لوكمان وفيكتور أوسيمين الأضواء في المباراة، التي تغلب فيها "النسور الخضراء" على موزامبيق برباعية نظيفة، مساء الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأبدع الثنائي في تسجيل الأهداف وصناعتها، إلا أنّ الأجواء شهدت جدلاً بعد مشادة كلامية بينهما، أظهرت جانب المنافسة الشديدة والطموح في صفوف تشكيلة نيجيريا، رغم التفوق الكبير في النتيجة.

وافتتح لوكمان باب التسجيل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة الـ20 مستفيداً من تمريرة حاسمة لزميله أكور آدامز، قبل أنّ يساهم في الهدف الثاني الذي سجله أوسيمين في الدقيقة الـ25 بتمريرة مفتاحية، وعاد مهاجم نابولي الإيطالي السابق ليسجل هدفيه الثاني والثالث لمنتخب بلاده مع انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين، مستغلاً تمريرة حاسمة من لوكمان الذي لم يتوقف عند ذلك، إذ قدم "أسيست" آخر لمساعدة أكور آدامز في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، ما أكد السيطرة الكاملة لتشكيلة المدرب المالي إريك شيل على مجريات المباراة. وأثبت لوكمان وأوسيمين أنّهما سرّ قوة المنتخب النيجيري في البطولة، بعدما ساهم الثنائي في تحقيق الفوز الرابع لبلدهما في النسخة الحالية، ويمتلك لوكمان سجلاً لافتاً بعدما ساهم في سبعة أهداف لـ"النسور" حتى الآن، منها ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، شملت تسجيل هدف وصناعة هدفين ضد منتخب تونس في الجولة الثانية من دور المجموعات (3-2)، إضافة إلى هدف في مواجهة تنزانيا (2-1) بالجولة الثالثة، ما يجعل لاعب أتالانتا الإيطالي من أبرز نجوم النسور في البطولة.

وأما أوسيمين، فقد أضاف لمسة مميزة أيضاً بعد تسجيل هدف وصناعة آخر ضد "نسور قرطاج"، ليصل مجموع مساهماته في النسخة الحالية من البطولة إلى أربعة أهداف، مؤكداً دوره أحدَ أهم عناصر الهجوم في القارة السمراء، مع العلم أن منتخب نيجيريا يترقب مواجهة قوية في الدور ربع النهائي أمام المتأهل من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، حيث سيكون الثنائي لوكمان وأوسيمين مفتاح حسم النتائج مجدداً. ورغم التناغم الكبير بينهما، كادت العلاقة بين لوكمان وأوسيمين تتحول إلى اشتباك بعد مشادة كلامية مثيرة، ففي الدقيقة الـ64، كان أوسيمين في موقف مثالي لتسجيل الهدف الرابع، لكنه لم يحصل على التمريرة من لوكمان، ما أفسد الفرصة وأثار استياء مهاجم غلطة سراي التركي، رغم أنه قبل دقائق قليلة استفاد من تمريرة حاسمة من الزميل نفسه، وأظهر هذا الموقف مدى تطلع أوسيمين وسعيه لتحقيق أقصى فاعلية حتى مع سيطرة فريقه على المباراة.

وتدخل المدرب إريك شيل فيما بعد بإجراء التغييرات، إذ غادر أوسيمين أرضية الملعب أولاً في الدقيقة الـ68، بينما غادر لوكمان في الدقيقة الـ86، قبل أن يذهب أوسيمين مباشرة إلى غرف تغيير الملابس بعد صافرة النهاية، وبهذا، أثارت لقطات المشادة والمغادرة الكثير من الجدل، لكنها لم تؤثر على فوز نيجيريا الساحق، وتأهله المستحق لربع النهائي، مع تأكيد الدور الكبير الذي لعبه الثنائي في قيادة منتخب بلاده.