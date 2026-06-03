لوكلير يُمدّد عقده مع فريق فيراري.. العائلة الثانية

- أعلن شارل لوكلير تمديد عقده مع فريق فيراري حتى عام 2026، مؤكداً على اعتباره الفريق عائلته الثانية، حيث يسعى لتحقيق الانتصار في سباق جائزة موناكو الكبرى على أرضه. - لوكلير، الذي انضم إلى فيراري في 2019، حقق ثمانية انتصارات مع الفريق، وكان وصيف بطولة العالم في 2022 خلف ماكس فيرستابن، ويحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب البطولة. - فيراري أكدت في بيانها الرسمي تجديد العقد، مشيرة إلى أن لوكلير هو ثاني أكثر سائق خوضاً للسباقات في تاريخ الفريق بعد مايكل شوماخر.

أعلن السائق، شارل لوكلير (28 سنة)، تمديد عقده مع فريق فيراري الإيطالي المنافس في سباقات فورمولا 1، وذلك قبل أيام من خوض سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن منافسات الموسم الحالي في عام 2026، على أرضه وأمام جماهيره، حيثُ يسعى لتحقيق الانتصار.

ومدّد السائق شارل لوكلير عقده مع فريق فيراري الذي وصفه بالعائلة الثانية لسنواتٍ عدّة، ويخوض السائق البالغ من العمر 28 عاماً موسمه السابع مع "الحصان الجامح" منذ انضمامه عام 2019، محققاً معه الفوز بثمانية سباقات، كان آخرها في عام 2024، في وقت كانت أفضل نتائجه حلوله وصيفاً في ترتيب بطولة العالم خلف الهولندي ماكس فيرستابن عام 2022.

وذكر فريق فيراري في بيان على موقعه الرسمي: "تُعلن سكوديريا فيراري إتش بي عن تجديد عقدها مع شارل لوكلير، الذي سيواصل الدفاع عن ألوان الفريق خلال المواسم المقبلة من بطولة العالم لفورمولا 1. هو ثاني أكثر سائق خوضاً للسباقات في تاريخ الفريق، كما يحتل المركز الثاني من حيث الانطلاق من المركز الأول خلف مايكل شوماخر فقط".

رياضات أخرى صراع هاميلتون ولوكلير يثير مخاوف فيراري مع بداية موسم فورمولا 1

في المقابل، قال لوكلير في تصريحات عبر البيان: "إنه الفريق الذي أحببته وحلمت بالانضمام إليه منذ طفولتي، وبعد كل هذه السنوات أصبح عائلتي الثانية. عشنا معاً لحظات رائعة وأخرى صعبة، لكني أؤمن بهذا الفريق أكثر من أي وقت مضى، وأنا ممتن بشدة لأننا سنواصل العمل جنباً إلى جنب من أجل هدفنا المشترك المتمثل في إعادة بطولة العالم إلى مارانيلو. قيادة فيراري حلم ومسؤولية في الوقت نفسه لا يستهان بها". يُذكر أن لوكلير يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم، متقدماً بثلاث نقاط على زميله في الفريق، البريطاني لويس هاميلتون، وأعرب عن سعادته الكبيرة بمواصلة مسيرته مع الفريق الإيطالي.