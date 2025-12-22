لوكلير يُشعل ميركاتو فورمولا 1 وفيراري يُراقب الموقف

أصبح فريق فيراري مهدداً بخسارة سائقه شارل لوكلير (28 عاماً) من إمارة موناكو، والذي ينتهي عقده مع الفريق في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2026، ومِن ثمّ فإن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع الفريق، في منافسات بطولة العالم لـ "فورمولا 1"، في حال لم يُتّفق على عقد جديد يضمن به الفريق استمرار السائق مواسم إضافية.

وأشار موقع سبورتس الفرنسي، الأحد، إلى أن لوكلير يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد حصاد سباقات عام 2025، بعدما صعد على منصة التتويج في سبع مناسبات فقط دون أن يحقق أي فوز، وبعد أن حل ثانياً وثالثاً في آخر موسمين، فإن تراجعه إلى المركز الخامس هذا الموسم كان صادماً بالنسبة إليه، ويعتبر أن "فيراري" لم يقم بالتعديلات، التي تساعد سيارته في المنافسة، وخاصة مكلارين وريد بول ومرسيدس، حيث كانت بدا "فيراري" عاجزاً عن الصمود أمام هذه الفرق باستمرار.

ولم يستبعد الموقع الفرنسي أن يكون لوكلير محوراً أساسياً في ميركاتو "فورمولا 1"، خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن التعاقد معه سيكون فرصة لكل الفرق المنافسة، خاصة أنه راكم الخبرات، وأظهر خلال المواسم الماضية قدرة عالية على التعامل مع المواقف الصعبة، غير أنه دفع ثمن عجز الفريق عن تطوير قدرات السيارة، إضافة إلى بعض الاستراتيجيات الخاطئة في عددٍ من السباقات كلفت الفريق فقدان الكثير من النقاط، وعليه فإنه في حال عجز الفريق عن تطوير قدراته فإن لوكلير قد يخوض تجربة أخرى، رغم أن الفريق الإيطالي يُمكنه قلب المعطيات، ويقدم عرضاً جديداً إلى سائقه، ليضمن استمراره خوفاً من عدم وجود ثنائي قوي في موسم 2027، مع تواضع نتائج زميله البريطاني لويس هاميلتون.