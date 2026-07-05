- فاز شارل لوكلير من فريق فيراري بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1، محققًا انتصاره الأول منذ 623 يومًا، مما يعكس تحسن أداء فيراري مؤخرًا. - شهد السباق دخول سيارة الأمان بعد خروج ماكس فيرستابن، مما أثر على كيمي أنتونيلي الذي فقد الصدارة بسبب مشكلة ميكانيكية، ليحتل المركز الـ16. - جورج راسل ولويس هاميلتون احتلا المركزين الثاني والثالث، بينما يواصل مرسيدس تصدر ترتيب الصانعين بفارق كبير عن فيراري وماكلارين.

حصد سائق فيراري شارل لوكلير من إمارة موناكو، اليوم الأحد، لقب جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1، خلف سيارة الأمان على حلبة سيلفرستون ضمن الجولة التاسعة من بطولة العالم للسيارات السريعة، والتي تشهد إثارة كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة مع عودة البريطاني لويس هاميلتون إلى الواجهة مجدداً.

وحقق لوكلير فوزه الأول في عالم الفورمولا 1 بعد انتظارٍ طويل، إذ كان صعوده على "البوديوم" وحمل لقب إحدى الجوائز يعود إلى 20 أغسطس/ آب 2024 في الولايات المتحدة، وهو بطبيعة الحال يعكس قدرة فيراري في الآونة الأخيرة على تحسين جودة السيارة والأداء، والعمل الكبير مقارنة بالموسم الماضي وحتى بداية الرحلة هذا العام.

وقال لوكلير الذي حقق انتصاره التاسع في مسيرته والأول له منذ 623 يوماً، عبر اللاسلكي "أخيراً، هذا الفوز له طعم خاص، كنت أتمنى نهاية أكثر اعتيادية. العمل الجاد أتى ثماره، فالصعاب لا تدوم، إنما يبقى أصحاب العزيمة والإصرار".

وكانت سيارة الأمان قد دخلت إلى أرضية الحلبة قبل 4 لفات من نهاية السباق، وذلك بعد خروج بطل العالم السابق الهولندي ماكس فيرستابن على متن سيارة ريد بول إلى المنطقة الحصوية ورفع الأعلام الصفراء. وبالعودة إلى أجواء السباق، كان متصدر ترتيب بطولة العالم سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي (19 عاماً) يتجه نحو تعزيز موقفه في تحقيق لقب هذا العام، لكنه عانى من مشكلة ميكانيكية أفقدته الصدارة ليحتلّ المرتبة الـ16 في نهاية المطاف، ليكتفي بالنقاط الثمانية التي حصدها أمس السبت من خلال سباق السرعة.

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وجاء في وصافة ترتيب السباق البريطاني جورج راسل من فريق مرسيدس، بينما ذهبت المرتبة الثالثة للمخضرم لويس هاميلتون من فيراري، الساعي لتحقيق لقبه الثامن في عالم الفورمولا 1 وفض شراكته مع الألماني مايكل شوماخر، مع الإشارة إلى أن لاندور نوريس من مكلارين جاء رابعاً، وإسحاق حجار من ريد بول خامساً.

ومع نهاية هذه الجولة، اشتد الضغط على أنتونيلي الذي رفع رصيده في الصدارة إلى 179 نقطة متقدماً بفارق 25 عن زميله راسل (154)، ويأتي خلفهما سائقا فيراري هاميلتون (147) ولوكلير (108) في المركزين الثالث والرابع توالياً، في الوقت الذي تابع فيه مرسيدس هيمنته على ترتيب الصانعين، رافعاً رصيده إلى 333 نقطة بفارق كبير أمام فيراري (255) وماكلارين (179).