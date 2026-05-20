- عاد لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة والمنتخب الجزائري، إلى التدريبات بعد تعافيه من كسر في الفك والذقن، مما يعزز فرصه في المشاركة في كأس العالم 2026. - انضم زيدان إلى التدريبات الجماعية مرتديًا قناعًا واقيًا بعد عملية جراحية، ويستعد لمواجهة غرناطة أمام ميرانديس، رغم أنه قد لا يشارك في بقية مباريات الموسم. - تعافي زيدان يعزز فرصه في الانضمام لقائمة المنتخب الجزائري للمونديال، حيث كان الحارس الأساسي خلال التصفيات الماضية ويأمل في الظهور في أول بطولة كبرى له.

عاد حارس مرمى غرناطة والمنتخب الجزائري، لوكا زيدان (28 عاماً)، اليوم الأربعاء، إلى التدريبات مع الفريق الأندلسي، بعد قرابة شهر من تعرّضه لكسر في الفك والذقن، في تطور إيجابي يعزز حظوظه في الحضور مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، فقد انضم زيدان إلى التدريبات الجماعية التي يشرف عليها المدرب خوسيه روخو "باتشيتا"، مرتدياً قناعاً واقياً لحماية الوجه، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية في 29 إبريل/نيسان الماضي، على خلفية الإصابة التي تعرّض لها خلال المباراة التي جمعت غرناطة وألميريا على ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

كرة عربية إصابة زيدان تقلق "الخُضر" ومدرب غرناطة يعيد الأمل

وباشر الحارس التحضيرات برفقة زملائه استعداداً لمواجهة غرناطة المرتقبة أمام ميرانديس يوم الأحد المقبل، غير أن المؤشرات تفيد بأنه لن يشارك في بقية مباريات الموسم الحالي، إذ يُرجّح أن يُحتفظ به ويجري تجهيزه بشكل كامل من أجل المشاركة في كأس العالم 2026. وتكشف عودة لوكا زيدان إلى التدريبات عن تعافٍ مرضٍ من الإصابة، كما تعزّز من فرص حضوره ضمن القائمة التي سيعلنها المنتخب الجزائري قريباً للمشاركة في المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة. وكان زيدان قد شغل مركز الحارس الأساسي للمنتخب الجزائري خلال مرحلة التصفيات الماضية، ويعلّق آمالاً كبيرة على الظهور في أول بطولة كبرى له على صعيد المنتخبات الوطنية.