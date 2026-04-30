لوكا زيدان يطمئن الجزائريين قبل مونديال 2026

- عودة لوكا زيدان تعزز آمال الجزائر في المونديال: بعد إصابته بكسر مزدوج في الفك والذقن، أكد لوكا زيدان نجاح عمليته الجراحية واستعداده للعودة إلى الملاعب، مما يطمئن الجماهير الجزائرية قبل كأس العالم 2026. - أزمة حراس المرمى في المنتخب الجزائري: يعاني المنتخب من إصابات متتالية لحراس المرمى، حيث يغيب أنتوني ماندريا عن المونديال، ويخضع ميلفين ماستيل لجراحة، مما يزيد الضغط على زيدان للعودة سريعاً. - أهمية زيدان للمنتخب الجزائري: يُعتبر زيدان أحد الركائز الأساسية في حراسة المرمى، وعودته في الوقت المناسب تُعد خبراً ساراً للطاقم الفني والجماهير، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها المنتخب.

تنفّست جماهير كرة القدم الجزائرية الصعداء، بعد الأنباء الإيجابية التي كشف عنها الحارس الدولي لوكا زيدان، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكان حارس مرمى منتخب الجزائر ونادي غرناطة، لوكا زيدان، قد تعرّض لإصابة خطيرة خلال مواجهة فريقه أمام ألميريا، حيث أظهرت الفحوصات إصابته بكسر مزدوج على مستوى الفك والذقن، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن مشاركته في مونديال 2026. لكن زيدان خرج عن صمته، وطمأن الجميع عبر حسابه الرسمي، مؤكداً أن العملية الجراحية سارت بنجاح، وأن حالته أفضل مما كان متوقعاً. وقال لوكا زيدان في رسالته: "العملية مرت بشكل جيد، وكان الخوف أكبر من الضرر... سأعود قريباً إلى الملاعب".

وبحسب ما نشره موقع "ميركاتو فوت" الفرنسي، فإن هذه التطورات الإيجابية تعزز حظوظ الحارس صاحب الـ27 عاماً في أن يكون مع "الخُضر" خلال كأس العالم، رغم القلق الذي ساد في الأيام الماضية بعد الإصابة القوية. ويُعد لوكا زيدان أحد أبرز الأسماء التي يعتمد عليها المنتخب الجزائري في مركز حراسة المرمى، خاصة بعد أدائه المقنع في الفترة الأخيرة، ما يجعل عودته في الوقت المناسب خبراً مهماً للطاقم الفني والجماهير على حد سواء، خصوصاً أن المنتخب الجزائري يمر بمرحلة حرجة بإصابة جميع حراس مرمى المنتخب.

وتعرض المنتخب الجزائري لصدمات متتالية الأيام الماضية بسبب إصابة عديد الحراس في المنتخب مع فرقهم، فقبل زيدان، أصيب الحارس أنتوني ماندريا، ليغيب عن مونديال 2026، وإجرى الحارس ميلفين ماستيل عملية جراحية لعلاج الفتق، ما أثار الكثير من القلق حول مركز حراس المرمى لمنتخب الجزائر في بطولة مونديال 2026، التي يسعى فيها الجزائريون للتأهل إلى الدور الثاني من منافسات البطولة العالمية.