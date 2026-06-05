لوكا زيدان يخطف الأنظار بقناعه وهذه أسراره

- تألق لوكا زيدان، حارس منتخب الجزائر، في المباراة الودية ضد هولندا، حيث ساهم في الفوز بهدف نظيف بفضل تصدياته المميزة، ولفت الأنظار بارتدائه قناعاً خاصاً لحماية فكه بعد إصابة سابقة. - ارتدى زيدان قناعاً مشابهاً لما يرتديه الملاكمون، يختلف عن الأقنعة التقليدية في كرة القدم، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام، خاصة بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الفك والذقن. - زيدان، الذي شارك في سبع مباريات مع الجزائر، يستعد للمشاركة في كأس العالم لأول مرة، ويحتاج لترخيص من الفيفا لارتداء القناع الواقي خلال المباريات.

تألق حارس منتخب الجزائر، لوكا زيدان (28 عاماً)، خلال المواجهة الودية التي شهدت انتصار "الخضر" على منتخب هولندا ودياً مساء الأربعاء في روتردام بهدف نظيف، وصدّ حارس نادي غرناطة الإسباني عدداً من الكرات الصعبة خلال مختلف فترات اللعب، غير أنه لم يجلب الاهتمام بمستواه الفني فقط، بل كذلك بظهوره وهو يحمل قناعاً على وجهه، لينضمّ إلى عددٍ من اللاعبين الذين ارتدوا قناعاً خلال المباريات.

ففي أول مباراة له مع منتخب بلاده منذ إصابته مع نادي غرناطة في منافسات الدرجة الإسبانية الثانية، ارتدى زيدان قناعاً مُختلفاً عن الذي يرتديه عادة لاعبو كرة القدم في المباريات أو التدريبات، وفي هذا الإطار أشار موقع أر.أم.سي الفرنسي، أمس الخميس، إلى أنه على عكس المهاجم النيجيري لفريق غلطة سراي التركي، فيكتور أوسيمين، المعروف بقناعه الذي يغطي عينيه وأنفه، اختار لوكا زيدان حماية مشابهة لتلك التي يرتديها الملاكمون الهواة لحماية فكه، دون أن يُغطي كامل وجهه.

وأضاف الموقع الفرنسي أن لوكا زيدان تعافى بشكل واضح من الضربة القوية التي تلقاها ضد ألميريا، والتي أدت إلى دخوله المستشفى بعد إصابته بارتجاج في المخ وكسور في الفك والذقن، ولم يظهر منزعجاً كثيراً من القناع الذي حمله، على الرغم من أنه اضطر إلى تعديله عدة مرات خلال المباراة ضد هولندا. وقد يكون اختار هذا القناع لتفادي كل ما قد يحصل له من انزعاج، وحماية المنطقة المصابة فقط.

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وأصبح زيدان حارس منتخب الجزائر، وقد شارك لحدّ الآن في سبع مباريات مع منتخب "الخضر" وباستثناء مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا أمام نيجيريا، فإن مستواه كان مقنعاً في بقية المباريات الأخرى، وهو يستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى. وخلال النهائيات سيكون مطالباً بالحصول على ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حتى يحمل القناع الواقي.