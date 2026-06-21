لوكا زيدان لم يخسر ثقة بيتكوفيتش رغم "هاتريك" ميسي

- لوكا زيدان، حارس منتخب الجزائر، سيواصل اللعب كأساسي في كأس العالم 2026 رغم الانتقادات بعد الخسارة أمام الأرجنتين (3-0)، حيث يثق المدرب في قدرته على التعويض في المباراة القادمة ضد الأردن. - يتمتع زيدان بمهارات فنية وبدنية عالية وقيادة فطرية، مما يجعله الخيار الأول لحراسة المرمى، رغم الانتقادات التي تعرض لها بعد المباراة الأولى. - يعمل زيدان مع مدرب نفسي لتحسين أدائه، وقد أظهر تحسنًا في الثقة بالنفس خلال التدريبات الأخيرة، مما يعكس رغبته في الرد على منتقديه.

سيواصل لوكا زيدان (28 عاماً)، حراسة عرين منتخب الجزائر في كأس العالم 2026، رغم الهزيمة التي مُني بها "الخضر" في المباراة الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (3ـ0)، إذ نجح ليونيل ميسي في هز شباك الجزائر في ثلاث مناسبات خلال هذه المباراة. وتعرض زيدان إلى انتقادات قوية من الجماهير، التي اعتبرت أنه ساهم في الهزيمة الافتتاحية ولم يقدم الإضافة المرجوة منه.

وأكد موقع فوتبول 365 الفرنسي، الأحد، أن لوكا زيدان سيكون أساسياً في مواجهة منتخب الأردن خلال الجولة الثانية، فرغم الصعوبات التي واجهته في المباراة السابقة، إلّا أن زيدان لم يخسر ثقة مدربه الذي ينوي منحه فرصه ثانية من أجل التعويض وإثبات أنه يستحق المكانة التي يتمتع بها. وقد شارك زيدان أساسياً في مختلف المباريات مع "الخضر" وخاصة في كأس أمم أفريقيا في المغرب.

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وقال الموقع الفرنسي: "يتمتع لوكا بمهارات فنية وبدنية فائقة مقارنة بمنافسيه، إلى جانب قيادة فطرية في الملعب. وسيبقى ترتيب الحراس على حاله، سواءً في هذه المباراة أو لبقية البطولة. مع ذلك، يبدو نجل زين الدين منذ صافرة النهاية كلاعبٍ مُرتبك. وقد توجه مباشرةً إلى غرفة الملابس بعد المباراة، واختصر جلسة استشفائه يوم الخميس، وتوجه إلى صالة الأثقال لتجنب وسائل الإعلام. وقد شهد يوم الجمعة نقطة تحول، بما أنه لم يرتدِ قناعه الواقي المعتاد في الدقائق الأولى من التدريب، وكأنه يوجه رسالة إلى منتقديه. يعمل لوكا مع مدرب نفسي منذ أشهر عدّة، وهي خطوة كشف عنها في تصريحات سابقة".