لوكاكو يوضح موقفه ويرفض اتهام التمرد ضد نابولي

- دافع روميلو لوكاكو عن قراره بالبقاء في بلجيكا، موضحًا أنه يعاني من إصابة في عضلة ثني الورك، مما منعه من العودة إلى نابولي والمشاركة في المباريات الدولية الأخيرة. - أكد لوكاكو أنه ملتزم بنابولي ويرغب في العودة للعب والفوز، لكنه غير جاهز بدنيًا بنسبة 100%، مما يؤثر على حالته الذهنية، مشيرًا إلى أن الموسم كان صعبًا بسبب إصابته ووفاة والده. - لوكاكو، الذي أصيب في الفخذ خلال التحضيرات الصيفية، لم يشارك إلا في سبع مباريات هذا الموسم، مسجلًا هدفًا واحدًا، ونابولي ينتظر عودته لتحقيق الأهداف.

دافع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (32 سنة)، عن خياره بالبقاء في بلده ورفض الاتهامات التي تعرض لها بسبب عدم عودته إلى نادي نابولي الإيطالي، خصوصاً أنّه غاب عن المواجهتين الدوليتين مع منتخب الشياطين الحُمر في التوقف الدولي الحالي.

وغاب لوكاكو عن رحلة أميركا مع منتخب بلجيكا بسبب تعرّضه لإصابة في فترة التوقف الدولي الحالية، والتي شهدت فوز بلجيكا على أميركا (5-2)، كما سيغيب عن مواجهة منتخب المكسيك التي ستُلعب غداً الثلاثاء، ورفض المهاجم البلجيكي كلّ الانتقادات التي طاولته والتي أشارت إلى أنّ المهاجم البلجيكي تعمد الغياب عن نادي نابولي الإيطالي ورفض العودة حالياً.

وكتب لوكاكو في رسالة مطولة عبر موقعه في إنستغرام، الاثنين: "كان هذا الموسم صعباً عليّ، بين إصابتي والوفاة (وفاة والده). أعلم أن هناك كثيراً من الشائعات في الأيام الأخيرة، ومن المهم توضيح وضعي. في الأسابيع الأخيرة، لم أكن في وضع جيد بدنياً، وأجريت فحوصات فور وصولي إلى بلجيكا أظهرت أني أعاني من التهاب في عضلة ثني الورك".

وأضاف لوكاكو في رسالته رداً على الاتهامات برفضه العودة إلى نادي نابولي قائلاً "قررت أن أخضع لعملية إعادة التأهيل في بلجيكا. لكني لن أدير ظهري أبداً لنابولي، أبداً. كلّ ما أريده هو اللعب والفوز من أجل فريقي، لكني لست جاهزاً 100% بدنياً، وهذا يؤثر على حالتي الذهنية. هذا الموسم صعب، لكني سأتجاوزه في النهاية وسأساعد نابولي والمنتخب على تحقيق أهدافهما".

يُذكر أن المهاجم لوكاكو صاحب الـ32 سنة، أصيب على مستوى الفخذ خلال التحضيرات الصيفية ولم يعد إلى المنافسات إلا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه اكتفى بخوض سبع مباريات فقط، بينها خمس في الدوري، سجل خلالها هدفاً واحداً فقط، وما زال نادي نابولي ينتظر عودة المهاجم البلجيكي الهداف في ما تبقى من الموسم الكروي الحالي 2025-2026.