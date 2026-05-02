لوكاكو يقترب من مغادرة نابولي للانتقال إلى منافس في إيطاليا

- يسعى روميلو لوكاكو للانتقال إلى ميلان بعد فترة صعبة مع نابولي، حيث غاب عن الملاعب بسبب الإصابات والعلاج، مما أدى إلى توتر علاقته بالنادي. - انتقال لوكاكو المحتمل إلى ميلان يُعتبر خيانة لجماهير إنتر ميلان، حيث سبق له اللعب معهم، مما يثير الجدل حول هذه الخطوة. - ميلان يبحث عن مهاجم قوي لتعزيز الفريق والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وقد حاول التعاقد مع لوكاكو سابقاً دون نجاح.

يسعى المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو (32 سنة)، للتقدم بخطوة جديدة في مسيرته الكروية بعدما أُجبر على الابتعاد عن نادي نابولي خلال الفترة الأخيرة، ومن الممكن أن يدخل لوكاكو في صفقة كبيرة ستُعد خيانة لفريق كبير سبق أن احترف معه في بطولة الدوري الإيطالي.

وتعرّض لوكاكو للكثير من الإصابات مع نادي نابولي في موسم 2025-2026، وغاب عن الملاعب لحوالى 123 يوماً، وغاب عن 22 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وبعد عودته من الإصابة غاب عن التدريبات لمدة 37 يوماً بسبب ارتباطه بفترة علاج خاصة في بلجيكا، وفقاً لما كشفه بنفسه في تصريحات سابقة، وغاب على إثر ذلك عن سبع مباريات إضافية لنادي نابولي، اعتبرها الأخير بمثابة تمرد على النادي آنذاك.

ونشرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، الجمعة، تفاصيل عن إمكانية مغادرة روميلو لوكاكو لنادي نابولي والانتقال إلى نادي ميلان، في صفقة ممكن أن تكون بمثابة خيانة لجماهير نادي إنتر ميلان الذي سبق أن مثله المهاجم البلجيكي في فترة سابقة خلال مسيرته الكروية. وبحسب المعلومات، فإن فريق الروسونيري يدرس خيار التعاقد مع لوكاكو في ميركاتو صيف عام 2026، خصوصاً في ظل اقترابه من مغادرة نادي نابولي.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة الإيطالية، فإن نادي ميلان الإيطالي يبحث عن التعاقد مع مهاجم رأس حربة قوي وهداف، في ظل سعي إدارة الروسونيري لتحسين جودة الفريق والتعاقد مع أسماء قوية، من أجل تطوير المستوى والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل 2026-2027. كذلك سبق لنادي ميلان أن حاول التعاقد مع لوكاكو في عامي 2023 و2024، لكنه لم ينجح في إتمام الصفقة مرتين.

وسبق للوكاكو أن لعب مع نادي إنتر ميلان بين عامي 2019 و2021 في الفترة الأولى، ثم في الفترة الثانية 2022-2023، وواجه نادي ميلان في أكثر من مباراة. وعليه، إن قرر المهاجم البلجيكي الانتقال إلى نادي ميلان الذي يُعد الغريم التقليدي لإنتر، فستكون الصفقة بمثابة خيانة كبيرة بالنسبة إلى جمهور النيراتزوري؛ لأن من الصعب تقبّل أن يرتدي لاعب القميص الأسود والأحمر بعد أن ارتدى القميص الأسود والأزرق.