- كان كارلو أنشيلوتي يرغب في ضم روميلو لوكاكو إلى ريال مدريد، لكن التركيز كان على صفقة كيليان مبابي، مما أدى إلى عدم إتمام الصفقة. بدلاً من ذلك، تعاقد ريال مدريد مع خوسيلو على سبيل الإعارة، والذي ساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا 2024. - استعاد لوكاكو بريقه مع روما بتسجيله 21 هدفاً في 47 مباراة، مما دفع نابولي للتعاقد معه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهو ما اعتبر خسارة مالية لتشلسي. - يعاني لوكاكو من إصابة في الفخذ، ويأمل في العودة للملاعب في نوفمبر، بينما تترقب جماهير بلجيكا عودته لدعم المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026.

كشف وكيل أعمال المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو (32 عاماً)، أن المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كان يرغب في ضم موكله إلى صفوف الفريق الملكي، خلال فترة وجوده في تشلسي الإنكليزي، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، لأن ريال مدريد كان يركّز آنذاك على صفقة الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، الذي انضم في العام التالي، ليصبح النجم الجديد في مشروع النادي الأبيض.

وقال الوكيل فيديريكو باستوريلو، في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور البريطانية، أمس الجمعة: "يجب أن أكون صادقاً، وأقول إنه كانت هناك فرصة لوصول لوكاكو إلى ريال مدريد، في وقتٍ لم يكن واضحاً بعد أين سيتجه روميلو، وكان كارلو أنشيلوتي هو المدرب، كانوا يفكرون في تعزيز خط الهجوم، لكنهم كانوا بالفعل يركّزون على الصفقة الكبرى لمبابي في العام التالي، ولم يرغبوا في إنفاق المال على صفقة إعارة".

وأضاف وكيل أعمال مهاجم نابولي الإيطالي الحالي، قائلاً: "لذلك يمكن القول إن الفرصة كانت موجودة، لأن أنشيلوتي كان سيحب ذلك، فهو دائماً ما كان يقدّر لوكاكو كثيراً، لكن للأسف لم تتحقق الصفقة". وبدلاً من لوكاكو، قرّر ريال مدريد التعاقد مع الإسباني خوسيلو، على سبيل الإعارة من إسبانيول، في خيار مؤقت، وهو القرار الذي أثبت نجاحه لاحقاً، بعدما ساهم اللاعب في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا 2024، قبل أن يصل مبابي لاحقاً من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

أما لوكاكو، فقد استعاد بريقه مع روما في موسم مثير أعاد إليه مكانته بين كبار المهاجمين في أوروبا، بعدما سجل 21 هدفاً في 47 مباراة، تحت أضواء العاصمة الإيطالية، ودفع هذا التألق نادي نابولي إلى التحرك سريعاً لحسم صفقة انتقاله مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهي صفقة مثّلت خسارة مالية فادحة لفريق تشلسي، الذي كان قد أعاده من إنتر ميلانو عام 2021، مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، بعد سبع سنوات من رحيله الأولى.

ورغم أن لوكاكو ساهم سابقاً في قيادة تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي نحو لقب الدوري الإيطالي، في الموسم الماضي، فإن الحظ لم يبتسم له هذا الموسم، إذ عاودته متاعب الإصابات، وتحديداً إصابة في الفخذ خلال فترة الإعداد، أبعدته عن الملاعب منذ انطلاق الموسم. ويأمل لوكاكو العودة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاستعادة مستواه مع فريق الجنوب المتألق في حملة الدفاع عن لقبه، بينما تترقب جماهير بلجيكا عودته أيضاً، مع اقتراب منتخبها من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.