لوفتوس تشيك يخضع لعملية جراحية ويكشف خطورة إصابته

- تعرض روبن لوفتوس تشيك، لاعب ميلان، لكسر في الفك خلال مباراة ضد بارما، مما استدعى جراحة ناجحة ستبعده عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع، مما يؤثر على آمال ميلان في المنافسة على اللقب. - أكد نادي ميلان أن تشيك بصحة جيدة بعد الجراحة، حيث شكر اللاعب الطاقم الطبي والمشجعين على دعمهم، مشددًا على أهمية الوحدة والقوة في الفريق. - هزيمة ميلان أمام بارما أوقفت سلسلة 24 مباراة دون هزيمة، مما جعل الفريق يتراجع إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي خلف إنتر المتصدر.

خضع متوسط ميدان ميلان الإيطالي، اللاعب الإنكليزي روبن لوفتوس تشيك لعملية جراحية عاجلة لعلاج كسرٍ في الفك، كان قد تعرّض له يوم أمس الأحد خلال مباراة الروسونيري أمام نظيره بارما على ملعب سان سيرو ضمن الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي خسرها بنتيجة 0-1 لتتراجع آماله في تحقيق اللقب هذا الموسم، مع استمرار تفوق جاره وغريمه التقليدي إنتر عليه في صدارة الجدول.

وذكر نادي ميلان في بيان رسمي الاثنين حول حالة لاعبه لوفتوس تشيك الذي كان المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري يعتمد عليه كثيراً بفضل قوته البدنية: "الحادث أدّى إلى كسر في الفك، وخضع على إثرها لجراحة، وتكللت العملية لردّ وتثبيت الكسر بالنجاح التام. روبن بصحة جيّدة وقد غادر المستشفى، من المتوقع أن تستغرق فترة التعافي حوالى ثمانية أسابيع".

ويعني هذا الأمر غياب اللاعب الإنكليزي روبن لوفتوس-تشيك عن الملاعب لمدّة شهرين تقريباً، بعدما كان قد اصطدم بحارس نادي بارما إدواردو كورفي، لينقل إلى المسشفى من ملعب سان سيرو مرتدياً دعامة للرقبة، في الوقت الذي نشر فيه اللاعب بعد خروجه من العملية الجراحية صورة تُظهر خطورة الإصابة التي فقد بسببها بعض أسنانه.

وقال تشيك في رسالة عبر إنستغرام: "كانت ضربة قاسية، لكن الأسوأ قد ولّى. شكراً جزيلاً من القلب لجميع أفراد الطاقم الطبي الذين ساندوني خلال الساعات الماضية بكلّ احترافية وعناية. شكرٌ خاص لجميع المشجعين على رسائلكم الكثيرة من الحب والدعم: لقد قرأتها وشعرت بها، ومنحتني قوةً هائلة، شكراً لزملائي في النادي: نحن فريق واحد، نحن عائلة واحدة. الآن، نمضي قدماً نحو أهدافنا، أقوياء ومتحدين معاً".

وكان ميلان قد تلقى هزيمته الثانية في الدوري بعد سلسلة من 24 مباراة من دون هزيمة، وتحديداً منذ خسارته في الجولة الافتتاحية أمام كريمونيزي 1-2 في آب/أغسطس الماضي، ليتجمّد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثاني خلف إنتر المتصدر برصيد 64 نقطة.