لوسيل... استاد النهائيات في اليوم الوطني لقطر وإنجازات للتاريخ

- استاد لوسيل يحتضن نهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب، متزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر، ليكون احتفالاً رياضياً مميزاً في 18 ديسمبر. - سبق لاستاد لوسيل استضافة نهائي كأس العالم 2022، حيث شهد تتويج الأرجنتين بقيادة ميسي، بحضور أكثر من 88 ألف متفرج، ليكون حدثاً تاريخياً لا يُنسى. - في 2024، استضاف لوسيل نهائي كأس القارات، حيث تُوج ريال مدريد باللقب، مما يعزز مكانة الملعب كصرح رياضي عالمي يحتضن إنجازات تاريخية.

يحتضن استاد لوسيل، مساء اليوم الخميس، المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، بين منتخبي الأردن والمغرب، ويتزامن النهائي العربي الكبير مع اليوم الوطني لدولة قطر الذي يُقام كل عام في 18 ديسمبر/كانون الأول، ليتحول الملعب المونديالي إلى مكان للاحتفال وعرس رياضي كروي مُميز.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها استاد لوسيل المونديالي مباراة نهائية في بطولة كرة قدم كبيرة تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، إذ سبق له استضافة مباريات نهائية من أعلى طراز، ليؤكد هذا الصرح الرياضي أنه أفضل نموذج عن الرياضة في قطر، وصانع الإنجازات التاريخية على الصعيد الجماعي (أندية ومنتخبات) وعلى الصعيد الفردي (نجوم ولاعبون ومدربون)، وها هو في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، ينتظر صناعة إنجازات تاريخية جديدة.

لوسيل ونهائي كأس العالم 2022

احتضن استاد لوسيل في عام 2022 نهائي بطولة كأس العالم 2022، البطولة التي استضافتها قطر، لتكون أول دولة عربية تحتضن المونديال في التاريخ، ولم يكن هذا النهائي عابراً أو عادياً، إذ جمع منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، ومنتخب فرنسا بقيادة النجم مبابي. حضر النهائي أكثر من 88 ألف متفرج، كانوا شاهدين على تتويج تاريخي ثالث للأرجنتين بلقب المونديال، وأول لقب كأس عالم للأسطورة ميسي، ولم تنسَ الجماهير حتى اليوم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، فبعد احتفالات اليوم الوطني في قطر صباحاً، احتفلت الدوحة بأكملها بتتويج الأرجنتين المُستحق باللقب العالمي.

نهائي كأس القارات 2024

احتضن استاد لوسيل في مساء اليوم الوطني لدولة قطر عام 2024، المباراة النهائية لبطولة كأس القارات من تنظيم الفيفا، حيثُ تُوج ريال مدريد الإسباني باللقب على حساب نادي باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة، بحضور حوالي 67,200 ألف متفرج في المدرجات. واستمتع المشجعون الذين حضروا إلى مدرجات ملعب لوسيل بنجوم النادي الملكي وكرتهم المُميزة آنذاك مع المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، حيثُ رفع النادي الملكي الكأس وتُوج بطلاً في ليلة احتفال قطر باليوم الوطني.

نهائي كأس العرب 2025

ستكون ليلة 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، من أجمل الليالي للمشجعين العرب، وخصوصاً للأردنيين والمغربيين، بعيداً عن النتيجة النهائية للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، عندما يحتضن استاد لوسيل أول نهائي في البطولة العربية، إذ إن نسخة عام 2021، التي احتضنتها قطر، كان ملعب لوسيل في مراحله الأخيرة من عملية البناء تحضيراً لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.