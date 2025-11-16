لوريس كاريوس... حارس كان على وشك الاعتزال فأصبح سرّ صعود شالكه

- نادي شالكه يواصل نهوضه بقيادة الحارس لوريس كاريوس، الذي يعيش حالة من التألق، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الألماني الدرجة الثانية، بفضل تألقه في الكرات الثابتة والضغط العكسي العالي وتماسكه الدفاعي. - كاريوس، الذي عانى بعد رحيله عن ليفربول، يقدم أداءً مميزاً مع شالكه، حيث استقبل سبعة أهداف فقط في 12 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات، مما ساهم في تحقيق أربعة انتصارات بنتيجة 1-0. - الإدارة والجماهير راضون عن كاريوس، الذي يمتلك أفضل نسبة تصدٍّ في الدوري (64%)، ويمنح الفريق أماناً كبيراً، وفقاً لمدرب الفريق ميرون موسليتش وأسطورة النادي أولاف تون.

يواصل نادي شالكه نهوضه من "الرماد"، بقيادة حارس المرمى، لوريس كاريوس (32 عاماً)، الذي يعيش بدوره حالة من التألق في مسيرته داخل عالم الكرة الألمانية. ويحلم الفريق، صاحب الألقاب السبعة في "البوندسليغا"، وخمس كؤوس محلية ولقب كأس الاتحاد الأوروبي، بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى، بعد هبوطَين متتاليَين في 2021 و2023، ثم موسمَين كان فيهما أقرب إلى الدرجة الثالثة منه إلى المنافسة على العودة، بعدما أنهى الموسمَين في المركزين العاشر ثم الرابع عشر.

وتبدو الصورة مختلفة تماماً هذا الموسم، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 27 نقطة، متأخراً بنقطتين عن بادربورن المتصدر، ومتقدماً بأربع نقاط عن إلفرسبرغ صاحب المركز الثالث. ورغم أنّ شالكه هو سابع أضعف هجوم في الدرجة الثانية (سجل 16 هدفاً فقط في 12 مباراة) وأقل فرق الدوري استحواذاً على الكرة (43%)، فإنّ تألق الفريق في الكرات الثابتة (سجّل ثمانية أهداف منها)، والضغط العكسي العالي، وتماسكه الدفاعي، الذي فرضه المدرب ميرون موسليتش، أسهمت جميعها في هذا التحول الكبير.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، فإنّ الفريق الذي أنهى الموسم الماضي كثالث أسوأ دفاع في الدوري (استقبل 62 هدفاً)، أصبح الآن صاحب أقوى خط دفاع، إذ لم يستقبل كاريوس سوى سبعة أهداف في 12 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في ستّ مناسبات (أكثر بمباراتَين عن الموسم الماضي كله)، وهي أرقام لعبت دوراً حاسماً في تحقيق أربعة انتصارات بنتيجة 1-0. ولم يسبق أن تلقى شالكه هذا العدد القليل من الأهداف، بعد 12 جولة، سوى في موسم 2005-2006 تحت قيادة رالف رانغنيك.

كاريوس، الذي مرّ بفترة صعبة بعد رحيله عن ليفربول، وارتكابه الخطأين الشهيرَين في نهائي دوري الأبطال 2018 أمام ريال مدريد (3-1)، يبدو اليوم وقد طوى صفحة الماضي، خصوصاً بعد أن بقي ستة أشهر بلا نادٍ قبل انضمامه إلى شالكه في يناير/ كانون الثاني 2025، وقبلها كان يفكر في الاعتزال. وقال الحارس الألماني، في تصريحات نقلها المصدر ذاته: "أقدّم مستوى جيداً، وأنا سعيد بذلك. أستمتع بكل يوم في التدريبات. أشعر بالامتنان لعيش هذه اللحظات أسبوعاً بعد أسبوع، وما يحدث حالياً أمر رائع". في الوقت نفسه، رفض المقارنات مع الأسطورة مانويل نوير: "لا معنى للمقارنة. نوير واحد فقط... إنه أفضل حارس في التاريخ".

وفي غيلزنكيرشن، حيث يقدّم كاريوس أفضل نسبة تصدٍّ في الدوري (64%)، تبدو الإدارة والجماهير راضية تماماً عنه، وقال موسليتش: "نحن سعداء بأننا منحناه الثقة قبل أربعة أشهر، في وقت لم يكن كثيرون يؤمنون به، وقد كافأنا على ذلك بعمل كبير". من جهته، أضاف المدرب: "لم نهتم بأن أحداً لم يلتفت إليه. كنا نعرف بالضبط نوعيته وشخصيته، وهذا ما كان الفريق يحتاجه". أما أسطورة شالكه وسفير النادي حالياً، أولاف تون، فكان الأكثر حماسة في الإشادة بالحارس: "كاريوس يمنح الفريق أماناً كبيراً، يقوم بتصديات مستحيلة، ونادراً ما يرتكب الأخطاء. يمتلك خبرة كبيرة.. وهذا يظهر بوضوح".