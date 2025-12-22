لوحة الكعبي وقبلها طنان: نجوم المغرب في سباق على جائزة بوشكاش

- تألق نجوم منتخب المغرب في أحداث رياضية بارزة، حيث حققوا نتائج إيجابية في نهائي كأس العرب في قطر وافتتاح بطولة أفريقيا في المغرب، مع تسجيل أهداف رائعة أبرزها هدف أيوب الكعبي المقصي ضد جزر القمر. - أيوب الكعبي سجل هدفاً مذهلاً في افتتاح كأس أمم أفريقيا، مما منح المغرب بداية قوية في البطولة، بينما أحرز أسامة طنان هدفاً تاريخياً من منتصف الملعب في نهائي كأس العرب ضد الأردن. - الصراع على جائزة بوشكاش لأفضل هدف انحصر بين الكعبي وطنان، بفضل جمالية وأهمية أهدافهما في الأحداث الرياضية الكبرى.

صنع نجوم منتخب المغرب لكرة القدم الحدث في أحداث رياضية مهمة للغاية، مثل نهائي كأس العرب في قطر يوم الخميس الماضي، وافتتاح بطولة أفريقيا في المغرب يوم الأحد، إذ كان "أسود الأطلس" موفقاً في الحدثين، على حد سواء، بنتائج إيجابية ولقطات تاريخية، والقاسم بينهما جمالية الأهداف، التي كانت أقرب إلى لوحات واخرها تألق أيوب الكعبي مساء الأحد.



وسجل أيوب الكعبي هدف منتخب المغرب الثاني في مرمى جزر القمر، مساء الأحد، في افتتاح مباريات كأس أمم أفريقيا في الرباط، وبكرة مقصية هزّ الشباك، ليمنح منتخب بلاده هدفاً أمّن به دخولاً قوياً في البطولة، وأكد به الانتصار في لقاء لم يكن سهلاً على أبناء المدرب وليد الركراكي، بعد انتهاء الشوط الأول متعادلاً دون أهداف.

وقبل "مقصية" الكعبي، كان مواطنه أسامة طنّان سجل هدفاً عابراً للقارات في نهائي كأس العرب، عندما هزّ شباك منتخب الأردن بكرة قوية قبل منتصف ملعب المنافس، محرزاً هدفاً للتاريخ، باعتبار أنه من النادر مشاهدة هدف من مسافة بعيدة في مباراة النهائي، مثل الذي سجله طنان ليمنح منتخب بلاده التقدم في النتيجة.

ويُمكن القول إن أن الصراع على جائزة بوشكاش، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأفضل هدف في كل عام، انحصرت بين ثنائي المغرب حتى الآن، فعطفاً على أهمية الحدثين، سواء نهائي كأس العرب أو افتتاح كأس أمم أفريقيا، فإن الهدفين جمعا بين الجمالية والأهمية، ما يعطيهما قيمة مضاعفة في سباق التنافس على الجائزة.