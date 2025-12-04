لوبيتيغي ينتقد التحكيم... والمواس يشيد بروح لاعبي سورية

- عبّر مدرب منتخب قطر، جولين لوبيتيغي، عن إحباطه بعد التعادل مع سورية 1-1 في كأس العرب 2025، مشيراً إلى أن فريقه كان الأقرب للفوز وتعرض لعقوبة قاسية في اللحظات الأخيرة، معبراً عن أسفه للجماهير. - أشار لوبيتيغي إلى إلغاء ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، مؤكداً على ضرورة استخدامها في الحالات الواضحة فقط، وأشاد بأداء لاعبيه رغم النتيجة. - من جهته، أعرب نجم المنتخب السوري محمود المواس عن رضاه بالتعادل، مشيداً بالأداء الشجاع لفريقه ومؤكداً على أهمية النقطة المكتسبة في المنافسة.

عبّر مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي (59 عاماً)، عن إحباطه الشديد بعد التعادل القاسي مع منتخب سورية 1-1، في الجولة الثانية لبطولة كأس العرب 2025، اليوم الخميس، مؤكداً أن فريقه كان الأقرب لحصد النقاط الثلاث، لكنه تعرض لـ"عقوبة قاسية" في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وقال لوبيتيغي، في تصريحات صحافية عقب المباراة: "ماذا يمكن أن أقول؟ هذه هي كرة القدم. اليوم قدمنا أداءً أفضل بكثير مما قدمناه أمام فلسطين. كنّا في مستوى أعلى منهم، وفعلنا كل ما يجب فعله للفوز بالمباراة". وأضاف المدرب الإسباني: "سجلوا هدفاً من تسديدة واحدة تقريباً. كانت عقوبة كبيرة جداً مقارنة بما قدّمه لاعبونا اليوم. أشعر بأسف كبير لجماهيرنا، لأن اللاعبين فعلوا كل شيء لتحقيق الفوز".

وتوقف لوبيتيغي عند ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قائلاً: "كانت لدينا الكثير من الفرص، حتى ركلة جزاء واضحة.. لا أفهم كيف يمكن تغيير القرار بهذه الطريقة. كانت واضحة جداً. تقنية الفيديو يجب أن تعمل فقط عندما يكون الأمر أبيض أو أسود، وإلا سنغيّر كرة القدم كل مرة". ورغم ذلك، أكد لوبيتيغي أنه لن يوجه اللوم للاعبيه، قائلاً: "لا أملك أي كلمة سلبية تجاه لاعبيّ. ربما كان علينا الدفاع بشكل أفضل في الدقيقة الأخيرة، لكن عندما يأتي هدف بهذه الطريقة.. ماذا يمكن أن نقول؟ علينا أن نكون مستعدين للمباراة المقبلة".

ومن جهته، لم يخفِ نجم المنتخب السوري محمود المواس رضاه عن التعادل الدرامي مع المنتخب القطري، بعد هدف قاتل في اللحظات الأخيرة. وقال المواس، في تصريحات عقب اللقاء: "قدّمنا مباراة تكتيكية ممتازة بصراحة، لكن سبحان الله تلقّينا هدفاً بسبب خطأ دفاعي. ورغم ذلك، النقطة أفضل من لا شيء، وسنعود بقوة في المباراة القادمة". وأضاف المواس: "أداء المنتخب كان شجاعاً حتى الثواني الأخيرة من كل اللاعبين.. الجماهير كلها، القطرية والسورية والعربية، استمتعوا بالمباراة. كنا واثقين بأننا سنسجل. لعبنا بثلاثة مهاجمين في النهاية.. جاءت الكرة لخريبين وسددها، لقد سجل أحد أجمل أهداف البطولة".

وبخصوص وضع المنتخب السوري في المجموعة بعدما أصبح لدى كل من سورية وفلسطين أربع نقاط، قال المواس: "أتوقع أن نقطة تكفينا وتكفي فلسطين أيضاً، لكن سندخل المباراة بتكتيك المدرب، والهدف هو الفوز. المنافسة بين قطر وسورية وفلسطين وتونس شريفة. في النهاية أشكر قطر على التنظيم الرائع والاستضافة".