لوبيتيغي يكشف قائمة "العنابي" ويواصل التحضيرات لمونديال 2026

- أعلن جولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب القطري، عن قائمة تضم 32 لاعباً لخوض استحقاقات مارس، مع دمج المواهب الشابة لتعزيز الفريق. - تم إلغاء المباريات الودية ضد صربيا والأرجنتين بسبب الحرب في المنطقة، مما أدى إلى إعادة ترتيب برنامج المعسكر التدريبي. - يهدف المعسكر المغلق إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين استعداداً لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أعلن المدير الفني للمنتخب القطري الأول لكرة القدم الإسباني جولين لوبيتيغي (59 عاماً) القائمة الرسمية التي ستخوض استحقاقات شهر مارس/آذار الجاري، بحضور بارز للأسماء المعتادة، بجانب استدعاء مجموعة من المواهب الشابة لتعزيز صفوف المنتخب.

وضمت القائمة 32 لاعباً، وجاءت على النحو التالي: في حراسة المرمى، استدعى لوبيتيغي الرباعي: صلاح زكريا، شهاب الليثي، مشعل برشم، ومحمود أبو ندى. وشملت القائمة كلاً من: أحمد الجانحي، أحمد الراوي، أحمد فتحي، أدميلسون جونيور، أكرم عفيف، أنس عبد السلام، أيوب العلوي، إبراهيم الحسن، الهاشمي الحسين، بوعلام خوخي، وبيدرو ميغيل، إضافة إلى بسام الراوي، حسن الهيدوس، خالد علي، عاصم مادبو، عيسى لاي، كريم بوضياف، لوكاس مينديز، ومبارك شنان. كما استقر الجهاز الفني على حضور: المعز علي، محمد خالد، محمد مناعي، محمد وعد، مروان شريف، مصطفى طارق، نايل ماسون، همام الأمين، ويوسف عبد الرزاق. يُذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن خطة الإعداد المستمرة لمنتخب قطر تحت قيادة لوبيتيغي لتعزيز الانسجام بين العناصر الخبرة والوجوه الجديدة في التشكيلة.

وكان من المقرر أن يخوض "العنابي" مواجهتين وديتين ضمن مهرجان قطر لكرة القدم أمام صربيا والأرجنتين، إلا أن قرار إلغائه بسبب الحرب الدائرة في المنطقة دفع الجهاز الفني لإعادة ترتيب برنامج المعسكر، حيث سيدخل لاعبو العنابي في معسكر تدريبي مغلق من أجل التحضير والاستعداد بالشكل الأفضل لبطولة كأس العالم 2026 المقررة إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران وإلى غاية 19 يوليو/تموز المقبلين بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.