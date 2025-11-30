لوبيتيغي يكشف استراتيجية منتخب قطر قبل انطلاق كأس العرب 2025

- كشف مدرب منتخب قطر، جوليني لوبيتيغي، عن استراتيجيته في كأس العرب 2025، حيث يركز على المباراة الأولى ضد فلسطين ويسعى للتقدم خطوة بخطوة، مع التركيز على الفوز والتطوير باستخدام لاعبين جدد. - أكد اللاعب القطري الهاشمي حسين على فخره بتمثيل منتخب بلاده، مشيراً إلى أهمية دعم الجمهور القطري لتحقيق النجاح وإسعاد المشجعين في البطولة. - يلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى مع فلسطين وتونس وسوريا، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة لوبيتيغي.

كشف مدرب منتخب قطر لكرة القدم، جوليني لوبيتيغي (59 عاماً)، عن الاستراتيجية التي قرر انتهاجها في بطولة كأس العرب 2025، التي تنطلق يوم غدٍ الاثنين، حين يلتقي العنابي شقيقه الفلسطيني على استاد البيت في مواجهة منتظرة، في نسخة استثنائية بمشاركة 16 منتخباً، وتمتد حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الأحد، بالدوحة عن استراتيجيته وطريقة تفكيره قبل بداية رحلة كأس العرب: "نحن سعداء بالمشاركة في بطولة كأس العرب. شاهدت مباريات منتخب فلسطين السابقة، ولديهم لاعبون مميزون والمواجهة لن تكون سهلة. تركيزنا منصبٌّ على المباراة الأولى فقط، ونسعى للتقدم في البطولة خطوة بخطوة. أغلقنا صفحات الماضي ونسعى لكتابة فصل جديد في تاريخ العنابي، لدينا العديد من اللاعبين الجدد في هذه البطولة وهدفنا لا يقتصر على المشاركة أو تجربة بعض العناصر، بل نهدف إلى الفوز والتطوير والاستعداد للمراحل المقبلة".

من جانبه، قال اللاعب القطري الهاشمي حسين في المؤتمر الصحافي: "طبعاً تمثيل منتخب قطر شرف وفخر لأي لاعب، أي شخص يتمنى تمثيل منتخب بلاده، وهذا دافع. نتمنى نحن اللاعبين الصغار أنّ نكون على قدر ثقة مدربنا لتقديم الأفضل وإسعاد مشجعينا، خاصة أنهم الرقم 1. جمهور العنابي معروف من خلال البطولات السابقة، ونطلب منه دعماً في هذه النسخة على أمل أن نقدّم الأفضل لإسعاده".

ويلعب منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضمّ أيضاً فلسطين، ومنتخب تونس بقيادة المدرب سامي الطرابلسي، وكذلك سورية التي بلغت هذا الدور عقب التفوق على جنوب السودان، قبل أيام تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه لانا.

