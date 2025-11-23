لوبيتيغي يعلن قائمة قطر لكأس العرب 2025.. تشكيلة واعدة وتطلعات كبيرة

- أعلن جولين لوبيتيغي قائمة منتخب قطر لكأس العرب 2025، التي تضم مزيجاً من الشباب والخبرة، وتشمل أسماء مثل أكرم عفيف وأحمد فتحي، مما يعكس استراتيجية جديدة للفريق. - تأمل الجماهير القطرية في أداء مميز للمنتخب تحت القيادة الفنية الجديدة، خاصة بعد تحقيق المركز الثالث في النسخة السابقة من البطولة عام 2021. - تأهل منتخب قطر لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على الإمارات، متصدراً مجموعته في ملحق التصفيات الآسيوية، مما يعزز من طموحات الفريق في المنافسات القادمة.

أعلن المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي (59 عاماً) قائمة منتخب قطر لكرة القدم المستدعاة لخوض منافسات كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشهدت القائمة، التي كشف عنها لوبيتيغي، مزيجاً من العناصر الشباب واللاعبين أصحاب الخبرة، وضمّت كلاً من: مشعل برشم، محمود أبو ندى، شهاب الليثي، أيوب محمد، الهاشمي الحسين، أكرم عفيف، أحمد فتحي، أحمد علاء، إدملسون جونيور، جاسم جابر، خالد علي، سلطان البريك، محمد خالد، طارق سلمان، محمد وعد، همام الأمين، محمد مونتاري، محمد مناعي، يوسف أيمن، لوكاس منديز، عبد العزيز حاتم، عيسى لاي، عاصم مادبو.

وتأمل الجماهير القطرية أن يظهر "العنابي" بأفضل صورة ممكنة في النسخة الجديدة من كأس العرب، خاصة مع عودة الفريق تحت قيادة فنية جديدة وبمشروع تنافسي مختلف. وحقّق منتخب قطر المركز الثالث في المشاركة السابقة التي أقيمت على أرضه أيضاً عام 2021، بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح (5-4) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف. وكان منتخب قطر قد تأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في وقت سابق، بعدما تغلب على الإمارات 2-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية. وتصدرت قطر ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، مقابل ثلاث نقاط للإمارات ونقطة لعُمان.