لوبيتيغي يرفع راية التحدي ويؤكد جاهزية قطر لملحق المونديال

- أعلن جولين لوبيتيغي، مدرب منتخب قطر، عن جاهزية الفريق لمواجهة عُمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تحديد ملامح التأهل المباشر. - أكد لوبيتيغي على أهمية الأداء الجماعي والتركيز الذهني للفوز، معتبراً أن المباراة فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد في مسيرة كرة القدم القطرية. - دعا لوبيتيغي الجماهير لدعم المنتخب في هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً أن حضورهم يمنح اللاعبين طاقة إضافية لتحقيق التأهل.

أعلن المدير الفني لمنتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي (59 عاماً)، جاهزية فريقه الكاملة، لخوض المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العُماني، مساء غدٍ الأربعاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرّرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأكد لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، أن منتخب "العنابي" استعدّ بأفضل صورة ممكنة من النواحي البدنية والفنية والتكتيكية، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل "نصف الطريق نحو المونديال"، نظراً لأهميته في رسم ملامح المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.

وشدد المدرب الإسباني على أن لاعبيه يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، معتبراً أن الهدف الأسمى هو تحقيق التأهل عبر التصفيات هذه المرة، بعد أن جاء الظهور السابق في مونديال 2022 بصفته البلد المستضيف، وأضاف: "نحن أمام فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد في مسيرة كرة القدم القطرية، نعلم أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس قوي كالمنتخب العُماني الذي هزمنا في آخر مواجهة بكأس الخليج، لكنّنا نثق بأن الأداء الجماعي والتركيز الذهني العالي سيكونان مفتاح الفوز".

وأعرب لوبيتيغي عن فخره بقيادة منتخبٍ توّج ببطولتَين متتاليتَين لكأس آسيا عامَي 2019 و2023، مشدداً على أن روح الانتصار لا تزال حاضرة في الفريق، كما وجّه رسالة خاصة للجماهير القطرية، داعياً إياها إلى الحضور المكثف في المدرجات لمساندة اللاعبين في هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً أن دعم الجمهور "يصنع الفارق ويمنح اللاعبين طاقة إضافية لتقديم أفضل ما لديهم"، وأكد أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير وضمان بطاقة التأهل.

من جهته، عبّر المدافع خوخي بوعلام (35 عاماً) عن ثقته بقدرة منتخب قطر على تجاوز التحديات، قائلاً: "ندرك أننا سنواجه منتخباً قوياً في مباراة خليجية خاصة، لكنّنا نمتلك الطموح والإصرار، ونحن جاهزون نفسياً وبدنياً لتحقيق بداية مثالية"، مضيفاً أن "العنابي" يستمدّ حافزه الأكبر من جماهيره، التي ستكون حاضرة في مدرجات استاد جاسم بن حمد، لدعم المنتخب في مهمته الكبرى نحو مونديال 2026.

ويُذكر أن قرعة الملحق أوقعت قطر في المجموعة الأولى، إلى جانب عُمان والإمارات، وتُقام مبارياتها في الدوحة، اعتباراً من الثامن إلى الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويتأهل متصدرا المجموعتَين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.