- يصف جولين لوبيتيغي، مدرب منتخب قطر، المواجهة ضد الإمارات في الدوحة بأنها حاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية التركيز وتحقيق الانتصار رغم صعوبة المهمة. - يؤكد لوبيتيغي على قوة فريقه واستعدادهم الجيد، مشيرًا إلى أن تاريخ المواجهات السابقة لا يهم، وأن الهدف هو كتابة تاريخ جديد بأيديهم من خلال الأداء المتميز. - يوضح لوبيتيغي أن التركيز يجب أن يكون على تقديم أفضل أداء ممكن، مع الاستعداد للتغييرات إذا لزم الأمر، مؤكدًا أن المباراة هي الأهم في مسيرته التدريبية لتحقيق حلم التأهل.

اعتبر مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي (59 عاماً)، أن المواجهة التي تنتظرها جماهير "العنابي" ضد منتخب الإمارات في الدوحة، غداً الثلاثاء، حاسمة للغاية، لأنها ستكون الأخيرة في الملحق الآسيوي، ما يعني تمكّن أحد الفريقين من خطف بطاقة التأهل المباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وقال جولين لوبيتيغي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الاثنين: "لقد عملنا منذ عدة أشهر حتى نحقق حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، ونريد غداً تحقيق هذا الحلم، رغم صعوبة المهمة ضد منتخب الإمارات، الذي يمتلك لاعبين مميزين، ومن خلفهم مدرب يتمتع بخبر كبيرة". وتابع: "ما حدث في الماضي يبقى من الماضي، وتاريخ المواجهات بين الطرفين أصبحت من التاريخ، ونحن نريد كتابة التاريخ بأيدينا الآن، عبر قيام نجوم منتخب قطر بالمنافسة على تحقيق الانتصار. لقد استطعنا في الجهاز الفني تكوين فريق قوي، وعلينا التركيز فقط لا غير على خوض المباراة ضد الإمارات، حتى نحسم التأهل".

وأوضح: "لا أريد التعليق على الطاقم التحكيمي لمواجهة الغد، ولست قلقاً منهم، وفي منتخب الإمارات يريدون تقديم أفضل ما لديهم، وعملنا نحن الجهاز الفني يقتصر فقط على تقديم أفضل ما لدى نجوم منتخب قطر، ولا علاقة لنا بمن يكون حكماً لمواجهة الغد، وليس هناك فارق نهائياً في التشكيلة الأساسية، التي ستكون أفضل ما يمكن". وأردف: "نحن سنواجه أحد أفضل منتخبات آسيا، وفي المباراة إن شعرت بأن الأمور تتجه عكس ما أريده، فلدي نجوم على مقاعد البدلاء قادرون على تقديم الإضافة، ونحن من سيتحكم بمصيرنا، عبر تقديم الأداء والالتزام بالخطط الموضوعة، وشاهدت مواجهة الإمارات وعُمان، التي انتهت بفوزهم، لكن مباراة الغد جديدة، وتبدأ منذ إطلاق الحكم صفارته، ولا أفكر إلا بهذه النقطة، والتوازن كفيل بجعلنا نحسم بطاقة التأهل، واللقاء أهم مباراة في مسيرتي التدريبية، لأن الحلم الذي ينتظرنا كبير".

وختم جولين لوبيتيغي حديثه: "لا أريد الحديث عن المواجهات التي حدثت في الماضي خلال التصفيات الآسيوية الحاسمة، لأن المباراة غداً جديدة، وعلينا عدم تلقي الأهداف، والتركيز على جميع نجوم منتخب الإمارات، الذين يتمتعون بخبرة جيدة، لكننا في منتخب قطر لدينا حلم ونؤمن بقوتنا، حتى نصل إلى المونديال".