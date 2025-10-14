لوبيتيغي في مهمة تعويض صدمة مونديال 2018 وأمله روح التحدي للعنابي

- يوليان لوبيتيغي، مدرب منتخب قطر، يسعى لقيادة "العنابي" للتأهل لكأس العالم 2026 بعد تجربته السلبية مع إسبانيا في 2018، حيث أُقيل قبل المباراة الافتتاحية. - قطر تحتاج للفوز على الإمارات في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي لضمان التأهل المباشر، بعد التعادل مع عُمان وفوز الإمارات عليها. - لوبيتيغي يطمح لإسعاد الجماهير القطرية عبر تحقيق الانتصار، معتمداً على روح التحدي لدى لاعبيه لتجنب ملحق آخر صعب.

يسعى مدرب منتخب قطر، الإسباني يوليان لوبيتيغي (59 عاماً)، إلى كسب التحدي الأساسي من تجربته مع "العنابي"، وذلك بقيادة بطل آسيا، في آخر نسختين، إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إذ بات منتخب قطر على بُعد تسعين دقيقة من التأهل المباشر، عندما يُواجه منتخب الإمارات في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي، اليوم الثلاثاء (في تمام الساعة الثامنة مساءً).

ولدى لوبيتيغي ذكريات سلبية عن نهائيات كأس العالم مدرباً، إذ أقاله الاتحاد الإسباني من مهامه، خلال نسخة 2018، قبل 48 ساعة من المباراة الافتتاحية أمام المنتخب البرتغالي، في واحدة من أغرب القرارات، التي اتخذها الاتحاد الإسباني في مسيرته، وهو قرار صدم لوبيتيغي، الذي كان قد تعاقد مع ريال مدريد، قبل فترة قصيرة من إبعاده عن قيادة "لاروخا"، ومِن ثمّ فقد حُرم من قيادة منتخب بلاده في الحدث الكبير.

وبعد أن راكم الفشل في تجاربه الأخيرة مع الأندية الإنكليزية، ومنها وولفرهامبتون وويستهام، فإن لوبيتيغي يطمح إلى إسعاد الجماهير القطرية، عبر الانتصار على الإمارات، الذي بات الخيار الوحيد أمام "العنابي" من أجل التأهل، وذلك بعد التعادل في اللقاء الأول أمام منتخب عُمان، وبانتصار الإمارات على عُمان في الجولة الثانية (2ـ1)، فإن قطر سترفع التحدي في المواجهة الأخيرة، من أجل حسم بطاقة التأهل، والمشاركة للمرة الثانية توالياً في النهائيات. ويعتمد المدرب لوبيتيغي على روح التحدي لدى لاعبيه من أجل قلب الطاولة، وحصد ثلاث نقاط ستهديه تذكرة التأهل المباشر، بدل المرور عبر ملحق آخر سيكون صعباً للغاية.