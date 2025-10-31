- قاد جولين لوبيتيغي منتخب قطر للتأهل التاريخي لكأس العالم 2026، مشيدًا بالعمل الجماعي والانسجام السريع كعوامل حاسمة في تحقيق هذا الإنجاز، وأكد على أهمية التركيز والانضباط للاعبين الشباب. - استعرض لوبيتيغي مسيرته المهنية، مشيرًا إلى تجربته مع ويستهام وريال مدريد، حيث دافع عن أدائهما، واعتبر تجربته مع إشبيلية "مرحلة تاريخية" بتحقيق الدوري الأوروبي والتأهل لدوري الأبطال ثلاث مرات. - عبر عن سعادته في قطر واستعداده لكأس العرب المقبلة، مع عدم استبعاد العودة للتدريب في إسبانيا أو إنجلترا، مؤكدًا أن الشغف والتحدي هما ما يدفعانه للاستمرار.

تحدث مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي (59 عاماً)، الذي قاد "العنابي" إلى التأهل التاريخي لبطولة كأس العالم 2026، في مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية، عن مسيرته وإنجازاته، ورؤيته لمستقبل كرة القدم القطرية والعالمية. وأعاد لوبيتيغي الأمل للجماهير القطرية، بعد أن نجح في التأهل للمونديال، عقب بطولة 2022 التي نظمتها الدوحة. واستعرض المدرب، في الحوار الذي نُشرت تفاصيله اليوم الجمعة، الجوانب الإنسانية والرياضية من مسيرته الحالية في الدوحة.

وبدأ لوبيتيغي حديثه بتأثر واضح، عند ذكر صديقه الراحل أيتور أوتشوتورينا، مدرب حراس المرمى السابق للمنتخب الإسباني، قائلاً: "رحل عني أخ أكبر. كان إنساناً وفياً ومتواضعاً، وأحد رواد تدريب الحراس في إسبانيا. عرفت معه معنى الالتزام والولاء، وسأظل ممتناً له دائماً". وعن التحولات التي يشهدها عالم الكرة الحديثة، قال المدرب الإسباني: "المجتمع تغير، وهذا انعكس على كرة القدم، لكن القيم الحقيقية لم تتغير. على اللاعبين الشباب التركيز في عملهم داخل الملعب وخارجه، والابتعاد عن الأضواء الزائدة والإعلام".

وأشار أيضاً إلى المواهب الشابة، قائلاً: "الموهبة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى الاستمرارية والانضباط، مثل ما فعله كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لسنوات طويلة". وعن قيادته المنتخب القطري إلى كأس العالم 2026، قال لوبيتيغي: "الجمهور كان متحمساً للغاية، خاصة أنها أول مرة في تاريخهم عبر التصفيات. الفوز على إيران ثم تجاوز الإمارات في الملحق كان مفتاح التأهل. كنا نعرف كرة القدم المحلية جيداً، وشاهدنا كل مباريات الدوري القطري لفهم التفاصيل".

وأكد أيضاً أن التأهل لمونديال 2026 لم يكن مهمة سهلة، لا سيما بعد توليه المهمة لست مباريات فقط، لكنه أشار إلى أن "العمل الجماعي والانسجام السريع كانا عاملين حاسمين". وتطرق لوبيتيغي إلى تجربته في إنكلترا وإسبانيا، فقال عن تجربته مع ويستهام: "خرجنا ونحن في المركز الثالث عشر، ولم نكن في وضع سيئ كما تم تصويره. أحياناً تكون التوقعات أكبر من الواقع، لكننا كنا نسير نحو مشروع واعد". كما دافع عن فترته مع ريال مدريد قائلاً: "علاقتي بالنادي الملكي ممتازة حتى اليوم. عندما غادرنا، كنا على بُعد سبع نقاط فقط من برشلونة، والأمور لم تكن كارثية كما أُشيع".

وأما عن تجربته الناجحة مع إشبيلية، فاعتبرها "مرحلة تاريخية"، موضحاً: "حققنا الدوري الأوروبي وتأهلنا إلى دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، وهو إنجاز لم يحدث في تاريخ النادي". وأشاد لوبيتيغي بزملائه الإسبان، الذين صنعوا بصمات واضحة في كرة القدم القطرية، ومنهم فيليكس سانشيز وتينتين ماركيز، قائلاً: "المدرب الإسباني متفوّق فنياً ومنهجياً. نحن نفهم جيداً ثقافة اللعبة في قطر، وهذا ما جعل النتائج تظهر سريعاً".

وعن مستقبله المهني، لم يستبعد لوبيتيغي فكرة العودة إلى التدريب في إسبانيا أو في الدوري الإنكليزي مستقبلاً، لكنه أكد: "أنا سعيد في قطر، نتحضر بجدية لكأس العرب المقبلة، وسنمنح الفرصة لبعض الوجوه الشابة. التحدي هنا كبير وممتع في الوقت نفسه". واختتم حديثه بابتسامة قائلاً: "طالما أملك الطاقة والشغف، سأواصل التدريب. المنافسة هي ما يجعلني أستيقظ كل يوم بروح جديدة".