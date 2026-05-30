- وضع المدرب الإسباني يولين لوبيتيغي لمساته الأخيرة على تشكيلة منتخب قطر استعداداً لمواجهة السلفادور ودياً في يونيو، قبل المشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. - استغل لوبيتيغي المباراة الودية ضد أيرلندا، التي خسرها العنابي بهدف نظيف، لإشراك 21 لاعباً، مما أتاح له تقييم أداء النجوم مثل كريم بوضيف والمعز علي. - يستعد المنتخب القطري لمعسكر مغلق في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يحظى بدعم جماهيري كبير خلال البطولة الدولية.

وضع مدرب منتخب قطر، الإسباني يولين لوبيتيغي (59 عاماً)، لمساته الأخيرة على تشكيلة العنابي، التي ستخوض مواجهة ودية ضد السلفادور، يوم السادس من شهر يونيو/حزيران القادم، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

واستطاع يولين لوبيتيغي استغلال المواجهة الودية، التي خسرها منتخب قطر على يد نظيره الأيرلندي بهدف نظيف، من خلال إشراك المدرب الإسباني 21 لاعباً خلال المباراة، أبرزها النجوم الذين دخلوا إلى منافسات الشوط الثاني، وهم: كريم بوضيف، أحمد علاء، المعز علي، محمد مناعي، عاصم مادبو، الهاشمي الحسين، تحسين محمد، ريان العلي، لوكاس مينديز وحسن الهيدوس.

ويُدرك لوبيتيغي أن المباراة أمام أيرلندا كانت مثالية للغاية؛ لأنها تعكس حقيقة المنافسين في المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، التي تضم كلاً من كندا، سويسرا والبوسنة والهرسك، وخصوصاً أن المدرب الإسباني يعلم أن الفرصة ستكون أمامه مثالية، حتى يحقق مع "العنابي" النجاحات المرجوة منه، وبخاصة أنه يمتلك تشكيلة مثالية.

كرة عالمية جماهير أيرلندا تجدد دعمها لفلسطين خلال مواجهة قطر الودية

ويستعد منتخب قطر بقيادة مدربه الإسباني لوبيتيغي إلى خوض معسكر مغلق في الولايات المتحدة الأميركية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، إذ سيلعب رفاق النجم أكرم عفيف مباراة ودية ضد منتخب السلفادور يوم السادس من شهر/يونيو القادم، قبل الدخول في منافسات المسابقة الدولية رسمياً، حيث من المتوقع أن يتلقى "العنابي" دعماً كبيراً من جماهيره.