لهذا السبب لم يظهر حمزة عبد الكريم بعد مع برشلونة

كرة عربية
برشلونة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
06 ابريل 2026
حمزة عبد الكريم (رقم 9) في أسباير زون في 14 نوفمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
+ الخط -

غاب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم (18 عاماً) عن صفوف فريق برشلونة الرديف الذي واجه ناستيك. والسبب، بحسب صحيفة سبورت الإسبانية، هو أنه يُعاني من إصابة عضلية. ولا يبدو أن الإصابة ستُبعده عن الملاعب مدة طويلة، لكنها حالت دون انضمامه إلى تشكيلة الفريق في المباراة التي انتهت بفوزٍ مُثير في اللحظات الأخيرة لفريقه، ويبقى برشلونة في المنافسة على صدارة دوري الشباب الممتاز إلى جانب إسبانيول. ولم تقدم الصحيفة معطيات إضافية عن موعد عودة النجم المصري إلى المباريات.

بدورها، اعتبرت صحيفة آس الإسبانية حمزة عبد الكريم أحد أبرز نجوم أكاديمية برشلونة للشباب هذا العام. وأشارت إلى أن وصول المهاجم المصري أثار اهتماماً واسعاً، وحظي بتغطية إعلامية واسعة، كونه أول لاعب مصري ينضم إلى صفوف "البلوغرانا"، فضلاً عن كونه مهاجماً كلاسيكياً بخصال غير متوفرة بكثرة في أكاديمية لاماسيا، ساعدته على الحصول على ثقة مدربه في بداية مشواره في إسبانيا.

ويتميز حمزة بطوله الفارع وقوته البدنية، إذ يتجاوز طوله 1.90 متر، وهو مهاجم بارع في إنهاء الهجمات، ويحتاج بطبيعة الحال إلى بعض الوقت للتأقلم بعد مسيرة كروية في مصر. وبعد أن خاض تجربة اللعب مع الفريق الأول للنادي الأهلي، بذل جهداً كبيراً ليخوض أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد. كما عاد حمزة إلى مصر لإتمام الإجراءات، ولم يشارك في أي مباراة رسمية إلا في 8 مارس/آذار، أي بعد شهرين تقريباً من وصوله، بسبب تعطيلات إدارية منعت تأهيله لخوض المباريات.

حمزة عبد الكريم سجل هدفا مع فريق برشلونة الثاني (فيسبوك)
كرة عربية
التحديثات الحية

حمزة عبد الكريم يتألق في بدايته مع برشلونة ويوجه رسالة لمنتخب مصر

وكانت أولى مشاركاته أمام فريق هويسكا في مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى للشباب (تحت 19 عاماً). وترك بصمته: ركلة جزاء مُحتسبة وهدف مُسجل. ولم يتمكن برشلونة من الفوز، لكنه كان يوماً رائعاً بالنسبة له. كما شارك أساسياً في نصف نهائي كأس الملك في لوغو. وكانت آخر مشاركة له لمدة نصف ساعة في الهزيمة أمام دام في 21 مارس. وقد اختار اللاعب عدم المشاركة مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير مفضلاً التركيز مع فريقه بحثاً عن الحصول على فرصة مع الفريق الأول، ولكنه قد يكون حاضراً في كأس العالم 2026.

دلالات
بطولات
فرق
المزيد في رياضة
هاري كين مع منتخب إنكلترا في ملعب ويمبلي، 31 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
مباشر

التحديثات الحية
مباشر

التحديثات الحية
مباشر

