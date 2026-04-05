لهذا السبب غادر يامال ملعب أتلتيكو مدريد غاضباً ومحبطاً

أثارت ردة فعل نجم نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 عاماً)، بعد نهاية مواجهة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، تساؤلات عدة رغم فوز البرسا في القمة 2-1. ورغم أن مدرب الفريق الكتالوني، الألماني هانسي فليك، حاول احتواء الموقف، تفادياً لأزمة، عندما أكد أن اللاعب كان غاضباً بسبب عدم التسجيل، فإن عديد التقارير كشفت عن أسباب أخرى، دفعت اللاعب الإسباني إلى مغادرة الميدان غاضباً ومُحبطاً.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأحد، أنه من بين أسباب غضب يامال خلال هذه المباراة، تصرفات عددٍ من جماهير أتلتيكو مدريد، التي هاجمته باستمرار، عندما كان ينفذ الكرات الثابتة. وبحسب الصحيفة فقد رددت بعض الجماهير عبارة: "أنت قبيح، أيها الأحمق"، و"اذهب لتلعب مع المغرب". كما أكدت الصحيفة أن لاعب برشلونة أنهى المباراة وهو يشعر بالانزعاج من التعليمات التي تلقاها من خوسيه رامون دي لا فوينتي، مدرب حراس المرمى المسؤول أيضاً عن الكرات الثابتة والاستراتيجية. وقد غادر النجم الكتالوني الملعب برفقة دي لا فوينتي، مُعرباً عن استيائه بوضوح. ولم يسجل برشلونة في هذه المباراة من الكرات الثابتة، وسجل هدف الانتصار عبر البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

وكان يامال قد تألق بشكل لافتٍ في المباراة، التي حسمها فريقه بنتيجة (2ـ1)، وأبهر العالم بلوحاته الفنية الرائعة، التي كشفت عن إمكانيات فنية مميزة تجعل منه واحداً من أفضل اللاعبين حالياً. كما سبَّب طرد غونزاليس من فريق أتلتيكو مدريد في نهاية شوط المباراة الأول. ويؤكد تصرفه في نهاية المباراة، أنه لم يكن مرتاحاً والمسألة تتجاوز انزعاجه من فشله في التسجيل.