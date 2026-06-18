لهذا السبب بكى ميسي أمام الجزائر

- تألق ليونيل ميسي في مباراة الأرجنتين ضد الجزائر بتسجيله "هاتريك"، مما جعله يتساوى مع ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم بـ16 هدفاً لكل منهما. - أثارت دموع ميسي بعد تسجيله الهدف الأول تساؤلات، حيث أوضح لاحقاً أن مشاعره لم تكن مرتبطة بالمباراة بل بظروف شخصية صعبة يمر بها. - كشفت تقارير أن قلق ميسي يعود إلى تدهور صحة والده خورخي، الذي يعاني من مضاعفات صحية منذ العام الماضي، مما أثر على ميسي نفسياً.

أثار تأثر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل واضح تساؤلات عديدة، وذلك بعد تسجيله هدفه الأول خلال فوز الأرجنتين 3-0 على الجزائر في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم 2026، على الرغم من تألقه في تلك المباراة وتسجيله "هاتريك" أدخله تاريخ المونديال، بعدما تساوى مع الهداف التاريخي للبطولة الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفاً لكليهما.

وأجاب ميسي عقب اللقاء عن أسباب دموعه بشكل غير واضح، رغم أن تلك الدموع بدت للوهلة الأولى للمشجعين أنها كانت ردة فعل على أهمية اللحظة، ثم أوضح ميسي لاحقاً أن مشاعره لم تكن مرتبطة بالمباراة نفسها بل بظروف أخرى رفض الكشف عنها. وذكر الصحافي فابريزيو رومانو أن ميسي أقرّ بتأثره بعد الهدف، لكنه قال إن ذلك كان بسبب أمر لا علاقة له بتاتاً بكرة القدم. وقال ميسي في تصريحاته: "بكيت بعد الهدف الأول، لكن كان ذلك شيئاً لا علاقة له بتاتاً بكرة القدم. مررت ببعض الأيام الصعبة، لكنني ممتن لكل أفراد البعثة وزملائي لأنهم كانوا دائماً إلى جانبي، ومنحوني الكثير من القوة".

ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية، فإن السبب الأساسي لقلقه كان يتعلق بصحة والده خورخي ميسي، إذ أكد الصحافي إدواردو فاينمان التفاصيل تلك في مداخلة عبر إذاعة "راديو ميتري" الأرجنتيني، موضحاً أن والد بطل كأس العالم يعاني من مضاعفات صحية منذ العام الماضي.

وقال فاينمان: "هذا الأمر له علاقة بوالده. والده ليس بصحة جيدة". وأضاف موضحاً: "منذ عدة أشهر، وتحديداً منذ العام الماضي، وخلال هذا الأسبوع، حدثت بعض الأمور التي جعلت صحته تسوء قليلاً، وميسي يمر بهذا الصراع الداخلي". وبحسب التقارير نفسها، تعرّض خورخي ميسي سابقاً لحالة طبية طارئة في منزله في يناير/كانون الثاني، ما استدعى إدخاله إلى المستشفى.

وعلى الرغم من خضوعه في ذلك الوقت لسلسلة من الفحوصات القلبية الوعائية والعصبية، اختارت العائلة إبقاء التفاصيل سرية. وبالنظر إلى الدور الذي لعبه خورخي ميسي طوال مسيرة نجله، كانت ردة فعل ميسي خلال المباراة مفهومة وفقاً للتقرير. فإلى جانب كونه والده، لا يزال خورخي يعمل وكيله الأساسي ومدير أعماله، ويشكل دوراً مؤثراً في حياة أفضل لاعب في العالم 8 مرات (رقم قياسي).