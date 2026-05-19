لم يمثل الجزائر لاعباً... سمير نصري يتمنى قيادتهم مدرباً

- سمير نصري، النجم الفرنسي السابق، يعبر عن رغبته في تدريب المنتخب الجزائري مستقبلاً، مشيراً إلى استعداده لخوض هذه التجربة دون تردد، وذلك خلال استضافته في بودكاست مغني الراب السابق كي-ميل. - نصري يتحدث عن علاقته المتجددة بالجزائر، موضحاً أن اكتشافه لجذوره العائلية هناك جعله يشعر بارتباط أعمق وأكثر وضوحاً مع بلده الأصلي، مما غيّر نظرته إليه مع مرور الوقت. - يوجه نصري رسالة للاعبين مزدوجي الجنسية، داعياً إياهم للاستفادة من تجاربه الشخصية، مؤكداً أن اختيار المنتخب يجب أن يكون مبنياً على الشعور بالانتماء والراحة النفسية.

أعرب النجم الفرنسي السابق سمير نصري (38 عاماً)، لاعب مرسيليا وأرسنال السابق، عن رغبته الكبيرة في تولي تدريب المنتخب الجزائري في المستقبل، مؤكداً أنه سيكون مستعداً لخوض هذه التجربة "من دون تردد".

وجاءت تصريحات نصري خلال استضافته في بودكاست مغني الراب السابق كي-ميل، إذ تحدث بصراحة عن علاقته المتجددة بالجزائر، مشيراً إلى أن نظرته إلى بلده الأصلي تغيّرت مع مرور الوقت، وبعد التعرف أكثر على جذوره العائلية هناك. وقال نصري في حديثه إنه "سيذهب مسرعاً" في حال جرى عرض مهمة تدريب المنتخب الجزائري عليه، موضحاً أن ارتباطه بالجزائر أصبح مختلفاً عما كان عليه في سنواته الأولى، عندما كان صغيراً ولم يكن يسافر كثيراً إلى هناك.

كرة عربية نصري يختار بين مجد مرسيليا وتتويج الجزائر بلقب المونديال

وأضاف اللاعب السابق، أن اكتشافه لجذوره وتاريخه العائلي في الجزائر جعله يشعر بعلاقة أعمق بالبلد، قائلاً إن هذا الارتباط أصبح اليوم أكثر قوة ووضوحاً، كما وجه نصري رسالة إلى اللاعبين الشباب مزدوجي الجنسية الذين يواجهون خيار تمثيل فرنسا أو بلدهم الأصلي، داعياً إياهم إلى الاستفادة من تجاربه الشخصية، ومؤكداً أن كل لاعب قد لا يحظى دائماً بالتقدير الكافي في بلد ما، بينما قد يجد احتراماً وتقديراً أكبر في بلد أصوله. وختم نصري بالتأكيد أن التجربة تختلف من لاعب لآخر، وأن اختيار المنتخب يجب أن يكون مبنياً أيضاً على الشعور بالانتماء والراحة النفسية تجاه البلد الذي يمثلونه.