لموشي يكشف قائمة تونس ونجم الدوري الألماني رفض المشاركة

- شهدت قائمة منتخب تونس لكأس العالم 2026 تغييرات بارزة، حيث استبعد المدرب صبري لموشي لاعبين مثل غيث الزعلوني ونور الدين الفرحاتي، وضم ديلان برون ورائد الشيخاوي، مؤكداً على أهمية التوازن في التشكيلة. - تميزت القائمة بوجود لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية، مثل الحراس أيمن دحمان ومهيب الشامخ، والمدافعين يان فاليري ومعتز النفاتي، ولاعبي الوسط راني خضيرة، والمهاجمين خليل العياري وسيباستيان تونكتي. - يستعد المنتخب لمباراتين وديتين ضد النمسا وبلجيكا قبل السفر للولايات المتحدة، حيث يواجه هولندا والسويد واليابان، مع التركيز على تحسين التفاصيل الصغيرة لتحقيق النجاح.

شهدت قائمة منتخب تونس التي ستشارك في كأس العالم 2026، بعض المفاجآت قياساً بالتوقعات السابقة بما أن بعض الأسماء القوية لن تكون حاضرة في كأس العالم. وكشف مدرب "نسور قرطاج" صبري لموشي، الجمعة، قائمة اللاعبين وذلك بعد نهاية منافسات الدوري رسمياً يوم الخميس، حيث تخلى عن أسماء كانت مرشحة لتكون أساسية في الحدث العالمي مثل غيث الزعلوني مدافع النادي الأفريقي، والحارس نور الدين الفرحاتي من الملعب التونسي، ولؤي بن فرحات من كالسروه الألماني، وعلاء غرام من شاختار الأوكراني مقابل حضور ديلان برون ورائد الشيخاوي. وقد ظهر مدرب تونس، قبل شهر من أول مباراة ضد السويد، واثقاً بقراراته موجهاً رسائل عديدة إلى الجماهير التونسية.

وشهدت قائمة تونس لمونديال 2026، حضوراً مكثفاً للاعبين الذين ينشطون في دوريات أوروبية في الأساس، وضمّت في حراسة المرمى: أيمن دحمان ـ مهيب الشامخ ـ صبري بن حسن. وفي الدفاع: يان فاليري ـ معتز النفاتي ـ علي العابدي ـ ديلان برون ـ منتصر الطالبي ـ عمر الرقيق ـ آدم عروس ـ أمين بن حميدة ـ رائد الشيخاوي. وفي الوسط: راني خضيرة ـ مرتضى بن وناس ـ إلياس السخيري ـ حنبعل المجبري ـ محمد الحاج محمود ـ أنيس بن سليمان ـ إسماعيل الغربي. وفي الهجوم: خليل العياري ـ سيباستيان تونكتي ـ إلياس العاشوري ـ إلياس سعد ـ فراس شواط ـ ريان اللومي ـ حازم المستوري.

وقال لموشي عن القائمة التي اختارها: "أعرف أهمية هذه الاختيار حاولت اختيار المجموعة الأكثر توازناً بحسب عديد الوضعيات من أجل دخول هذه المسابقة بأفضل طريقة ممكنة. لا وجود لقرارات سهلة ولا أسعى إلى إرضاء أية جهة، ومنذ قدومي كنت أعلم أن المسؤولية كبيرة، وأنا أتحمل تبعات كل قراراتي وهذا لا يعني أنها الأفضل، أعلم كل جمهور يدافع عن لاعبي فريقه، بالنسبة لي أريد لاعباً يمثل كل تونس وليس لتمثيل فريقه ولإسعاد جماهيره. أعلم أن عدم المشاركة في كأس العالم أمر مخيب لبعض اللاعبين ولكن يجب التعامل مع الأمر، هناك ضغط بلا شك، ولكن دوري هو فهم وضع كرة القدم التونسية ومحاولة مساعدة تطور كرة القدم التونسية. ما شدّ انتباهي في الدوري التونسي هو شغف الجماهير، ما شاهدته منها في ملاعب تونس مميز ومن حسن حظ تونس أن لديها هذه الجماهير وآمل أن تكون وراء المنتخب خلال الصيف المقبل، وآمل أن يكون المشجعون فخورين بمنتخبهم".

وعن أهداف تونس في المونديال: "المسؤولية كبيرة، لقد سبق لمنتخب تونس الفوز في مباراة ببطولة كأس العالم وآخرها ضد فرنسا، ولكننا لم نتأهل للدور الثاني، نحن قادرون على هزم أي منتخب ولكن للأسف يمكن أن نخسر ضد أي منافس. يجب أن نعمل جيداً لتدارك النقائص التي نعاني منها، ولكن هناك تفاصيل صغيرة هي التي تحسم المباريات، ولهذا سنطالب اللاعبين بالاهتمام بهذه التفاصيل".

وحول غياب علي معلول مقابل حضور أمين بن حميدة قال مدرب تونس: "لقد تابعت علي معلول في آخر مباراة وكان مميزاً، ولكن بن حميدة مدافع جيد، ويمكنه اللعب في عديد المراكز الدفاعية، القرار ليس سهلاً أنا أحب علي معلول وأفهم ما يشعر به ولكن القائمة التي اخترتها هي أفضل مجموعة في اعتقادي، وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد لأننا نطمح لإسعاد الشعب التونسي".

وحول غياب لؤي بن فرحات، أكد لموشي، أنه تلقى اتصالاً منذ ساعات من قبل والده، الذي أكد له أن نجله قد لا يكون مستعداً حالياً لخوض المباريات مع المنتخب التونسي، وأكد أنه حاول التواصل مع اللاعب ولكنه لم ينجح في ذلك، مشيراً إلى أنه لا يرحب بأي لاعب لا يشعر بالفخر بتمثيل منتخب بلاده، ولا يوجد لاعب أكبر من المنتخب. كما ذكر لموشي، أن غياب فرجاني ساسي لا يعني أنه لم يكن قادراً على المساعدة، ولكنه في النهاية اختار المجموعة التي يرى أنها قادرة على مساعدة المنتخب التونسي، مشيراً إلى أنه تحادث مع اللاعب في وقت سابق.

واستغنى مدرب منتخب تونس عن عديد العناصر التي تلعب في الدوريات العربية مثل الدوري المصري، بما أن محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي سيغيب عن البطولة، وكذلك نجوم الدوري القطري مثل عيسى العيدوني وفرجاني ساسي في وقت أعلن فيه نعيم السليتي اعتزاله منذ فترة.

وسيشرع منتخب تونس في التحضيرات مع بداية الأسبوع المقبل في مدينة طبرقة في الشمال الغربي لتونس، بتوافد أول اللاعبين الذين انتهت التزاماتهم مع الأندية، وذلك قبل السفر لخوض مباراتين وديتين أمام النمسا يوم 1 يونيو/حزيران وبلجيكا يوم 6 يونيو، ثم السفر إلى الولايات المتحدة. ويوجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة التي تضمّ هولندا والسويد واليابان.