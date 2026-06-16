لموشي ليس الضحية الأولى... مدربون غادروا المونديال مبكراً

- أقال الاتحاد التونسي لكرة القدم المدرب صبري لموشي بعد خسارة منتخب تونس أمام السويد (5-1) في كأس العالم 2026، ليصبح ثاني مدرب تونسي يُقال خلال البطولة العالمية بعد هنري كاسبرتشاك في 1998. - شهد مونديال 1998 إقالات مشابهة، حيث أقالت السعودية المدرب كارلوس ألبيرتو بيريرا بعد خسارتين متتاليتين، وأقالت كوريا الجنوبية المدرب شا بوم كون بعد هزيمتين قاسيتين. - في 2018، أقال الاتحاد الإسباني المدرب يولن لوبيتيغي قبل 48 ساعة من أول مباراة في كأس العالم بسبب ارتباطه بريال مدريد.

أقال الاتحاد التونسي لكرة القدم المدرب، صبري لموشي (54 سنة)، بعد ساعات من الخسارة المُدوية لمنتخب نسور قرطاج أمام السويد (5-1)، في بطولة كأس العالم 2026، لينضم إلى قائمة من ثلاثة مدربين سابقين أقيلوا من منصبهم خلال المونديال، كما وأمسى لموشي المدرب الثاني لتونس الذي يُقال خلال البطولة العالمية.

تونس فعلتها مرة قبل لموشي

أقال منتخب تونس المدرب هنري كاسبرتشاك في كأس العالم 1998، وذلك بعد الخسارة من إنكلترا وكولومبيا في دور المجموعات، وعُين علي السلمي بديلاً وقاد "نسور قرطاج" في آخر مواجهة أمام رومانيا، والتي انتهت بالتعادل (1-1) آنذاك. لتُكرر تونس خطوة إقالة مدربها خلال المونديال للمرة الثانية، بإقالة صبري لموشي من منصبه بعد الخسارة أمام السويد (5-1).

كارلوس ألبيرتو بيريرا 1998

أقال منتخب السعودية المدرب البرازيلي كارلوس ألبيرتو بيريرا في مونديال 1998، بعد أن خسر من الدنمارك في افتتاح مشوار كأس العالم آنذاك، ثم خسر من فرنسا برباعية نظيفة، ليُقيله من دون تردد، رغم تبقي مباراة واحدة للمنتخب الأخضر أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة والتي انتهت بالتعادل (2-2).

كرة عربية الاتحاد التونسي يقيل لموشي ويتعاقد مع الفرنسي رينار لإكمال المشوار

شا بوم كون مع كوريا 1998

أقيل مدرب منتخب كوريا الجنوبية، شا بوم كون، من منصبه بعدما خسر أول مباراتين في دور المجموعات في مونديال 1998، إذ خسر أمام المكسيك (3-1)، ثم بخسارة قاسية أمام هولندا بخماسية نظيفة، وهي النتائج التي دفعت الاتحاد الكوري الجنوبي لإقالة المدرب من دون تردد.

لوبيتيغي أُقيل قبل 48 ساعة من أول مباراة

أُقيل مدرب منتخب إسبانيا، يولن لوبيتيغي، من منصبه قبل 48 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم 2018، وذلك بعد أن انتشرت أخبار ارتباطه بتدريب نادي ريال مدريد الإسباني، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في معسكر المنتخب الإسباني، ودفع الاتحاد الإسباني لإقالته من منصبه تفادياً لحدوث انقسامات داخل معسكر "لا فوريا روخا"، وهذه الحادثة لم تكن مرتبطة بإقالة خلال المونديال، بل حدثت قبل 48 ساعة فقط من خوض إسبانيا أول مواجهة رسمية في كأس العالم 2018 آنذاك.