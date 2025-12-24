- تألق إلياس العاشوري في مباراة تونس ضد أوغندا بكأس أمم أفريقيا، حيث سجل هدفين قاد بهما منتخب "نسور قرطاج" للفوز 3-1، مما عزز من ثقة الفريق في بداية البطولة. - حصل العاشوري على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وأهدى الجائزة لأمه وأبيه وإيمان، معبراً عن سعادته بعد الانتقادات السابقة من الجماهير التونسية. - بدأ العاشوري مسيرته مع فيتوريا غيماريش البرتغالي، وانتقل بين عدة أندية أوروبية، ليصل إلى كوبنهاغن الدنماركي، مشاركاً في المسابقات الكبرى.

فرض لاعب منتخب تونس، إلياس العاشوري (26 عاماً)، نفسه نجماً في مباراة منتخب "نسور قرطاج" أمام أوغندا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب، حيث سجل ثنائية ساعدت منتخب بلاده على تحقيق الانتصار بنتيجة (3ـ1)، وبالتالي كان الدخول قوياً لمنتخب "نسور قرطاج" ونجمه الجديد.

وتحدث العاشوري إلى "العربي الجديد" بعد اللقاء، عن الثنائية التي سجلها وقال: "أعتقد أن الفاعلية كانت حاضرة سريعاً، وسجلنا هدفاً مبكراً خلّصنا نسبياً من الضغط ومنحنا الثقة بإنهاء الشوط الأول (2ـ0). الهدف الأول كان أفضل لأنه كان الأهم، وخلّصنا من الضغط الموجود مع دخول المسابقة، الهدف الثاني كان جيداً أيضاً، ولكن في العموم، الهدف الأول هو الأهم".

وتُوّج تألق العاشوري في المباراة بالحصول على جائزة أفضل لاعب، التي يمنحها الاتحاد الأفريقي، وفي سؤال لـ"العربي الجديد" عن الشخص الذي سيهديه هذه الجائزة، قال هداف تونس: "أمي أولاً، وأبي وإيمان، إنها شخص مهم للغاية"، وظهر النجم التونسي سعيداً بالحصول على الجائزة، خاصة بعد أن واجه انتقادات قوية من جماهير تونسية كانت غاضبة منه في الفترة الماضية وانتقدت مستواه في عديد المباريات. كما أنه يُشارك في النهائيات للمرة الثانية في مسيرته، بعد حضوره في نسخة 2024، التي لم يكن موفقاً خلالها، إذ غابت بصمته في مشاركة شهدت خروج تونس منذ الدور الأول.

وبدأ العاشوري مسيرته في عالم كرة القدم مع نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي عام 2019، وسجل له هدفين في 17 مباراة، ثم انتقل في 2020 إلى نادي إستوريل وأعير من خلاله إلى فريق تروفينزي، قبل أن يلعب مع نادي فيبورغ، ثم عملاق الدنمارك كوبنهاغن، الذي يشارك بشكلٍ دوري في المسابقات الكبرى، بينها دوري أبطال أوروبا.

