لماذا يُصِرُّ ميسي على اللعب أمام الأردن في المونديال؟

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26 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 22:03 (توقيت القدس)
فرحة ليونيل ميسي مع الأرجنتين في ملعب دالاس ستاديوم، 22 يونيو 2026 (مايا هيتجي/Getty)
فرحة ليونيل ميسي مع الأرجنتين في ملعب دالاس ستاديوم، 22 يونيو 2026 (مايا هيتجي/Getty)
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- يواجه ليونيل ميسي شكوكًا حول مشاركته في مباراة الأرجنتين ضد الأردن، رغم تأهل الأرجنتين لدور الـ32 في كأس العالم 2026 بعد فوزها على الجزائر والنمسا.
- ميسي يُصر على المشاركة للحفاظ على لياقته البدنية والزخم، رغم عدم الحاجة لتسجيل أهداف إضافية، ويعتبر أن الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة غير صحي.
- الأرجنتين تأهلت بقيادة ميسي الذي سجل جميع أهداف الفريق في المباريات السابقة، ومن المتوقع أن تواجه الأوروغواي في الدور المقبل.

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (39 سنة) مع منتخب الأرجنتين في مواجهة منتخب الأردن، خصوصاً بعد أن ضمن بطل العالم في مونديال 2022 التأهل للدور الـ32 في كأس العالم 2026، بتحقيق الفوز في أول مباراتين أمام الجزائر (3-صفر) والنمسا (2-صفر).

ونشر حساب قناة "تودو نوتيسياس" الأرجنتينية معلومات خاصة حول مشاركة ميسي في مباراة الأرجنتين والأردن التي ستُلعب الأحد المقبل (في تمام الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت القدس المحتلة)، وأشار إلى أن هداف كأس العالم 2026 يُصِرُّ على خوض المواجهة أمام منتخب الأردن من أجل المحافظة على لياقته البدنية والزخم الكبير الذي بدأ فيه المونديال، وليس من أجل تسجيل المزيد من الأهداف.

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ووفقاً للمعلومات أيضاً، فإن ميسي يشعر بأن الابتعاد عن الملاعب لفترة تصل إلى 11 يوماً أمر غير صحي وغير جيد أبداً بالنسبة له، وعليه يُصِرُّ ميسي على المشاركة مع بلاده أمام الأردن حتى لو لوقت قصير، وليس بالضرورة خوض شوط كامل أو مباراة كاملة، لأن "البولغا" يظن أن المشاركة في المواجهة ولو لدقائق قليلة تُساعده على التحضير البدني الجيد من أجل أفضل جهوزية لخوض مواجهة دور الـ32 من مونديال 2026.

يُذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل لدور الـ32 بقيادة النجم ليونيل ميسي، إذ تفوق على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها "البولغا"، ثم تفوق على منتخب النمسا بهدفين نظيفين سجلهما ميسي أيضاً، الذي بات متصدراً قائمة الهدافين في بطولة كأس العالم 2026، ووفقاً لترتيب المجموعات الحالي، من المتوقع أن يواجه المنتخب الأرجنتيني منافسه منتخب أوروغواي.

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