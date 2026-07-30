لماذا يُريد "يويفا" ناصر الخليفي رئيساً لـ"فيفا"؟

- تصاعدت حدة الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) بسبب مشروع جياني إنفانتينو لإنشاء شركة خاصة لبيع الأسهم، مما دفع يويفا للبحث عن مرشح لمنافسة إنفانتينو في انتخابات 2027، مع طرح اسم ناصر الخليفي كمرشح محتمل. - ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية، نفى نيته الترشح لرئاسة الفيفا، رغم دعمه الكبير في أوروبا وآسيا ومعارضته لمشاريع بيع الأسهم والسوبرليغ. - جياني إنفانتينو يظل المرشح الأوفر حظاً بفضل شبكته القوية وزيادة إيرادات الفيفا، مع اقتراحه لضخ 20 مليون دولار في الاتحادات الوطنية.

ارتفعت حدّة الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونظيره الدولي (فيفا)، بعدما أعلن الأول بشكل رسمي عزمه على مقاطعة بطولات الهيئة الكروية في حال استمرار السويسري جياني إنفانتينو في المشروع الذي طرحه لإنشاء شركة خاصة تسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بالدخول وشراء الأسهم، الأمر الذي جعل العديد من وسائل الإعلام تبدأ بطرح أسماء حتى تدخل سباق انتخابات الفيفا المقررة في شهر مارس/آذار 2027، أبرزها القطري ناصر الخليفي، الذي يرأس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورابطة الأندية الأوروبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي تدفع "يويفا" لمقاطعة بطولات "فيفا" في حال استمرار مشروع إنفانتينو؟ ما هي المقومات التي يمتلكها ناصر الخليفي وتجعله مرشحاً جديراً لرئاسة "فيفا" حسب وجهة نظر بعض مسؤولي "يويفا"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي خضم هذا الخلاف العلني مع جياني إنفانتينو، يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إيجاد مرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية، وأصبحت الحاجة إلى ظهور منافس لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضرورة مُلحة بعد الإعلان عن مشروع إنفانتينو، ليذكر موقع بوليتيكو وكذلك إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، الخميس، أن المسؤولين داخل "يويفا" يدرسون طرح اسم القطري ناصر الخليفي مرشحاً محتملاً.

ورغم أن اسم ناصر الخليفي برز بقوة داخل الأوساط الأوروبية خلال الساعات الماضية، لكن مصدراً مقرباً من رئيس نادي باريس سان جيرمان نفى بشكل قاطع وجود أي نية لديه لخوض الانتخابات، بحسب راديو "أر إم سي"، مُضيفاً: "ليست لدى ناصر الخليفي أي نية أو اهتمام بهذا المنصب داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه يريد مواصلة دعمه لجميع مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية".

وذكر المصدر عينه أن الخليفي بصفته رئيساً لنادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، ورئيساً أيضاً لرابطة الأندية الأوروبية، وهو اتحاد قوي، عارض علناً بيع أسهم الفيفا وكأس العالم، وكان وراء إسقاط مشروع "السوبرليغ" الذي قاده ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس سابقاً، لذلك فإن القطري يمتلك العديد من المقومات التي تجعله مرشحاً جديراً برئاسة الفيفا. وقالت الإذاعة الفرنسية إنّ ناصر الخليفي إلى جانب خبرته الواسعة في كرة القدم الأوروبية، يحظى بدعمٍ كبيرٍ في القارة الآسيوية من خلال بلاده قطر، كما أنّه على دراية واسعة بعالم الأعمال والإعلام بحكم رئاسته لمجموعة بي إن الإعلامية، وأضافت: "كل هذه الأدوار تجعله، في نظر بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مرشحاً مناسباً لمنافسة جياني إنفانتينو قبل انتخابات الفيفا في مارس/آذار 2027".

واعتبر المصدر عينه أن إنفانتينو يبقى المرشح الأوفر حظاً في انتخابات الفيفا، وذلك نظراً لتركيز ناصر الخليفي على أنشطته في باريس سان جيرمان، وبالتالي من غير المرجح أن يسعى لرئاسة الاتحاد الدولي، إلى جانب أنّه من الصعب أن يتخذ هذه الخطوة قبل أشهر قليلة من الانتخابات. واستطاع جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا على مدى السنوات العشر الماضية، أن يبني شبكة علاقات قوية داخل المنظومة، وعلى جميع المستويات تقريباً، فخلال فترتي ولايته، حقق الرجل السويسري زيادة ملحوظة في إيرادات المنظمة، وبالتالي في الأموال الموزعة على الاتحادات الوطنية، وهو اليوم يطرح فكرة ستعني ضخّ 20 مليون دولار أميركي مباشرة في خزائن الاتحادات، وطبعاً هو مبلغ كبيرٌ للغاية بالنسبة لبعض الدول.