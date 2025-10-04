- يمر أمين غويري، مهاجم أولمبيك مرسيليا، بفترة صعبة بعد تراجع مستواه التهديفي، لكن المدرب روبيرتو دي زيربي يواصل دعمه، مشددًا على أهمية أدواره الأخرى في الملعب. - دي زيربي يبرز مرونة غويري في اللعب، مشيرًا إلى قدرته على تقديم حلول متنوعة للفريق، رغم عدم كونه هدافًا تقليديًا، مما يضيف خيارات إضافية لتشكيلة الفريق. - المنافسة تشتد في هجوم مرسيليا مع تألق بيير إيميريك أوباميانغ، مما يضع غويري أمام تحدٍ لاستعادة مستواه وإثبات قيمته.

يعيش مهاجم منتخب الجزائر وفريق أولمبيك مرسيليا، أمين غويري (25 عاماً)، فترة معقدة في مشواره الكروي، بعدما فقد بريقه التهديفي منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد مع فريق الجنوب الفرنسي. ورغم الضغوط الكبيرة والانتقادات المتزايدة، يواصل المدير الفني للنادي، الإيطالي روبيرتو دي زيربي (46 عاماً)، إظهارَ دعمِه للاعب، مؤكداً أنّ قيمته لا تختصر في تسجيل الأهداف فقط، بل في جوانب أخرى يضيفها داخل أرضية الميدان.

وعاد دي زيربي ليجدد دفاعه عن غويري قبل مواجهة ميتز في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، اليوم السبت، إذ قال في تصريحات أبرزها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الجمعة: "أراه دائماً في حالة جيدة، لا أعتقد أنه يطرح على نفسه كل هذه الأسئلة كما تفعلون أنتم، إنه هادئ، ويعرف أنه يمكن أن يبدأ أساسياً أو يدخل في الشوط الثاني، هناك عدد هائل من المباريات، هذا العام من السهل بالنسبة لي أن أدير المجموعة، هناك مباريات كثيرة لدرجة أنّ الجميع يشارك، في النهاية، الملعب هو من يتكلم، أنا لا أحبّ القيام بتجارب، لكن غويري لاعب قوي".

وتطرّق دي زيربي إلى الخصائص التي تجعل غويري مختلفاً عن زملائه في خط الهجوم، ليضيف بالقول: "إنه يملك أسلوب لعب مغايراً تماماً عن (بيير إيميريك) أوباميانغ أو روبينيو فاز، يحب صناعة اللعب بقدر ما يحب المشاركة فيه، ولا يقتصر دوره على التمركز داخل منطقة الجزاء، صحيح أنه لم يكن يوماً مهاجماً يسجل 20 أو 30 هدفاً في موسم، لكنه يمنحنا حلولاً مختلفة، أمام ستراسبورغ كان في مواجهة مباشرة مع المدافعين، وضدّ أياكس لعب بطريقة مغايرة، هذه المرونة تمنح الفريق خيارات إضافية".

ولم يكن هذا الموقف جديداً على دي زيربي، الذي واصل دعمه لغويري رغم مرور خمسة أشهر من دون تسجيل أي هدف، فقد شارك المهاجم الجزائري في ست مباريات هذا الموسم؛ خمس منها في الدوري الفرنسي وواحدة في دوري أبطال أوروبا، من دون أن ينجح في تقديم أي مساهمة تهديفية. وبينما يتراجع مركزه الأساسي تدريجياً، يواصل الغابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانغ استغلال كل فرصة لإثبات حضوره، لتزداد المنافسة شراسة داخل هجوم أولمبيك مرسيليا، ويبقى غويري أمام تحدٍّ حقيقي لاستعادة بريقه وإثبات قيمته في تشكيلة المدرب الإيطالي.