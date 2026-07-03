لماذا يتغير لون وجه أليسون بيكر خلال مباريات البرازيل؟

- أليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل، يعاني من حالة جلدية مزمنة تُعرف بالوردية، مما يسبب احمراراً شديداً في وجهه، خاصة أثناء المباريات الحماسية، حيث تتوسع الأوعية الدموية الصغيرة في الوجه. - الوردية تختلف عن حب الشباب، حيث لا تظهر الرؤوس السوداء المميزة لحب الشباب، وتؤثر بشكل أساسي على الجزء الأوسط من الوجه، مثل الخدين والأنف والذقن، مع احمرار مستمر. - أداء بيكر في كأس العالم 2026 لم يكن مميزاً مقارنةً بأدائه مع ليفربول، حيث حافظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط من أصل أربع.

لفت تغير لون وجه حارس منتخب البرازيل أليسون بيكر (33 عاماً) انتباه عدد واسع من الجماهير ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم 2026. ويظهر حارس مرمى "السيليساو" غالباً بوجه شديد الاحمرار، لكن هذه الظاهرة ليست غريبة، بل هي حالة جلدية مزمنة تُعرف باسم الوردية، بحسب ما نشرته صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية اليوم الجمعة.

ويعود احمرار وجه أليسون بيكر الشديد إلى الوردية، وهي حالة جلدية مزمنة تُصيب بشكل أساسي الأوعية الدموية في الوجه. ووفقاً للأخصائيين، فإن السمة الرئيسية لهذا المرض هي توسع الأوعية الدموية الصغيرة، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى المناطق المركزية من الوجه، بما في ذلك الأنف والخدين والذقن. وينتج عن ذلك احمرار مستمر يميل إلى التفاقم أثناء المجهود البدني أو في المواقف شديدة التوتر، مثل مباريات كرة القدم الحماسية، كما يصف بعض المصابين بالوردية شعوراً بالحرارة في الوجه، وهو عرض نموذجي لهذه الحالة.

وغالباً ما يُخلط بين الوردية وحب الشباب، لكن هاتين الحالتين مختلفتان تماماً. وتابعت الصحيفة: "في الحالات الشديدة، قد تظهر حطاطات وبثور صغيرة تشبه حب الشباب، لكن الوردية لا تظهر الرؤوس السوداء المميزة لحب الشباب. علاوة على ذلك، يكون الاحمرار مستمراً مصحوباً بوجود العديد من الأوعية الدموية الصغيرة الظاهرة على سطح الجلد، كما يختلف توزيع الآفات: فبينما قد يصيب حب الشباب الوجه والرقبة والظهر، تؤثر الوردية بشكل أساسي على الجزء الأوسط من الوجه، بما في ذلك الخدين والأنف والذقن".

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وقد أثارت التحولات التي تبرز على وجه أليسون بيكر خلال المباريات بشكل واضح فضولاً لدى الجماهير، لا سيما أنه الوحيد من بين لاعبي منتخب بلاده الذي يتغير لون وجهه باستمرار خلال المباريات. ويُشارك بيكر أساسياً في مباريات منتخب "السامبا"، ومستواه لم يكن مميزاً في كأس العالم 2026 قياساً بما يقدمه مع نادي ليفربول الإنكليزي، فبعد أربع مباريات في كأس العالم، نجح في المحافظة على نظافة عرينه في مناسبتين فقط.