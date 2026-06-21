- هايتي وتركيا تودعان كأس العالم 2026 بعد خسارتهما في الجولة الثانية، حيث فشلت هايتي في تحقيق أي نقاط بعد هزيمتها أمام البرازيل واسكتلندا، بينما خسرت تركيا أمام أستراليا وباراغواي. - نظام كسر التعادل يحسم خروج المنتخبين، حيث لم تتمكن هايتي وتركيا من التأهل حتى كأفضل الثوالث بسبب خسارتهما في المواجهات المباشرة. - البرازيل تتصدر المجموعة الثالثة بالتساوي مع المغرب، بينما تستعد هايتي لمواجهة المغرب في مباراتها الأخيرة، وتركيا تواجه الولايات المتحدة.

أصبحت هايتي أول منتخب يودّع دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعد خسارتها أمام البرازيل بثلاثية نظيفة في فيلادلفيا صباح السبت في ختام الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن تلحق بها تركيا بعد ساعات إثر هزيمتها أمام باراغواي بهدف دون مقابل، في ختام الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

قاعدة الحسم المباشر تقضي على آمالهما

ورغم أن النظام الجديد يمنح بطاقات التأهل لثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، فقد فقد المنتخبان حسابيًا فرصة بلوغ دور الـ32 قبل الجولة الأخيرة، بسبب معيار كسر التعادل المعتمد في البطولة. هايتي، التي يقودها المدرب سيباستيان مينيه، كانت قد خسرت مباراتها الافتتاحية أمام اسكتلندا بهدف دون رد، قبل أن تسقط أمام البرازيل 0-3، لتتوقف عند صفر من النقاط وتودع رسميًا المنافسة.

وبهذا الفوز، تصدرت البرازيل المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بالتساوي مع المغرب، فيما جاءت اسكتلندا ثالثة بثلاث نقاط، وبقيت هايتي في المركز الأخير من دون أي نقطة. وسيخوض منتخب هايتي مباراته الأخيرة أمام المغرب يوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران في أتلانتا، بينما تلتقي البرازيل مع اسكتلندا في اليوم نفسه بمدينة ميامي، في مواجهة لحسم صدارة المجموعة.

وتنص لائحة مونديال 2026 على أن المواجهة المباشرة بين المنتخبات تأتي كأول معيار عند تساوي النقاط. وبما أن هايتي خسرت أمام اسكتلندا، فإنها لم تعد تملك أي احتمال حسابي لتجاوزها أو خطف مقعد ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

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القاعدة نفسها أنهت مشوار تركيا أيضًا. فالمنتخب التركي خسر أمام أستراليا 0-2 في الجولة الأولى، ثم أمام باراغواي 0-1 في الجولة الثانية، ليصبح غير قادر على المنافسة حتى على أحد مقاعد أفضل الثوالث. فتركيا تستطيع نظريًا الفوز على الولايات المتحدة في الجولة الختامية والوصول إلى ثلاث نقاط، لكنها ستكون متساوية مع أستراليا أو باراغواي، غير أن خسارتها أمام المنتخبين تعني خروجها وفق معيار المواجهة المباشرة، أو ما يعرف بـ"كسر التعادل على الطريقة الأولمبية".