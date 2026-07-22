لماذا نجا هاميلتون من العقوبة بعد سباق بلجيكا؟

- لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، احتل المركز الرابع في سباق الجائزة الكبرى في بلجيكا، رغم التحقيقات التي أجريت بعد السباق بسبب حادثة مع سيارة مرسيدس. - خلال السباق، استغل هاميلتون سيارة الأمان الافتراضية، لكنه اضطر للانتظار خمس ثوانٍ في ممر الصيانة بسبب عقوبة احتكاك، مما أدى إلى اصطدامه بأحد الميكانيكيين دون إصابات خطيرة. - فرضت غرامة مالية على فيراري بقيمة 30 ألف يورو بسبب خروج هاميلتون غير الآمن، مع اعتراف الفريق بخطورة الموقف وتعهدهم بمراجعة إجراءات التوقف.

استطاع سائق فريق فيراري الإيطالي، البريطاني لويس هاميلتون (41 عاماً)، احتلال المركز الرابع في سباق الجائزة الكبرى في بلجيكا، وحافظ على الترتيب الذي ناله، رغم التحقيق الذي أجراه الحُكام بعد نهاية السباق، حيث كان من المتوقع أن يُفرض عليه عقوبة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الثلاثاء، أن هاميلتون استغل سيارة الأمان الافتراضية في اللفة العشرين من سباق الجائزة الكبرى، وانطلق إلى ممر الصيانة مثل زميله في الفريق شارل لوكلير، لكنه اضطر إلى الانتظار لمدة خمس ثوان، لأنه كان ينفذ عقوبة بسبب احتكاك يمكن تجنبه في اللفة الأولى مع سيارة مرسيدس، التي يقودها جورج راسل.

وفي أثناء خروجه من الحلبة، صدم هاميلتون أحد الميكانيكيين، ولحسن الحظ لم يُصب بأذى خطير، الأمر الذي جعل الحُكام يقررون إجراء تحقيق في هذا الحادث بعد سباق الجائزة الكبرى في بلجيكا، ما أثار الكثير من الشكوك حول أحقية هاميلتون في الحصول على المركز الرابع، إلا أن صاحب الـ41 عاماً نجا من العقوبة، بعدما فرضت غرامة مالية تقدَّر بنحو 30 ألف يورو، بسبب خروجه غير الآمن من حظيرة فريق فيراري.

وتُعدّ الغرامة التي تلقّتها فيراري، العقوبة المعتادة لمثل هذا النوع من حوادث التوقف في منطقة الصيانة، لأن هاميلتون عاد إلى السباق فور إضاءة إشارة التوقف في منطقة الصيانة باللون الأخضر، وكان تدخل الميكانيكي المتأخر على الجناح الأمامي لسيارته هو ما تسبب في الاصطدام. وقد نتج هذا التدخل من سوء فهم بشأن عقوبة الخمس ثوانٍ ورغبة البريطاني في إجراء تعديل على جناحه الأمامي لتعويض آثار الضرر الذي لحق بسيارته بعد اصطدامه مع راسل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فريق فيراري أقرّ بأن السماح لسيارة هاميلتون بالانطلاق في تلك الظروف كان أمراً خطيراً، وعزا الخطأ إلى تأخر التعليمات المتعلقة بإعداد الجناح، وعدم وضوح التواصل، بالإضافة إلى عدم انتباه الميكانيكي للضوء الأخضر، مع التزام الفريق بمراجعة إجراءات التوقف في منطقة الصيانة، لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.