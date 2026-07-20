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لماذا نجا كوكوريلا من الطرد رغم اعتراض ميسي في نهائي المونديال؟

كرة عالمية
واشنطن

العربي الجديد

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20 يوليو 2026
ميسي مع كوكوريلا في المباراة النهائية، 19 يوليو 2026 (باتريشيا موريرا/فرانس برس)
ميسي مع كوكوريلا في المباراة النهائية، 19 يوليو 2026 (باتريشيا موريرا/فرانس برس)
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نجا لاعب منتخب إسبانيا، مارك كوكوريلا (27 عاماً)، من الطرد، خلال نهائي كأس العالم 2026، رغم احتجاجات ليونيل ميسي (39 عاماً) أمام الحكم، وذلك بعدما طُرد الأرجنتيني إنزو فرنانديز في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية، لتدخله المتهور على باو كوبارسي.

 

ولاحقاّ، حاول نجم الأرجنتين ميسي مجدداً، معادلة الوضع الراهن، بمطالبته بطرد لاعب من إسبانيا أيضاً، وذلك بعدما اقترب لاعب ريال مدريد، كوكوريلا، من أسطورة كرة القدم، ليتحدث إليه وهو يغطي فمه، وكما تكرر في عدة مناسبات خلال هذه البطولة، فإن أي لاعب يغطي فمه بيده أو ذراعه أو قميصه أثناء أي مواجهة، يُعرّض نفسه للطرد.

وفي وقت سابق من البطولة، تلقى كل من ميغيل ألميرون، لاعب باراغواي، وبييرو هينكابي، لاعب الإكوادور، بطاقة حمراء لارتكابهما مخالفات مماثلة. وفي هذه الحالة، شوهد كوكوريلا وهو يتحدث إلى ميسي قبل أن يغطي فمه لفترة وجيزة، ثم يرفع يده، وفوراً، بدأ ليو بالإشارة إلى حكم المباراة السلوفيني سلافكو فينسيتش، مطالباً بوضوح بطرد المدافع.

ميسي في ملعب نيوجيرسي، 19 يوليو 2026 (بول إليس /Getty)
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وبحسب تقرير موقع سبورت بايبل البريطاني، فإن القواعد تنص أيضاً على أنه لا يتم طرد اللاعب، إلا في حالة تبادل كلمات مسيئة، وفي هذه الحالة، رُئي أن هذه المناوشة لم تحدث، ولهذا السبب، شوهد العديد من اللاعبين الآخرين وهم يغطون أفواههم خلال محادثات ودية، لم تُسفر عن بطاقات حمراء. 

وتعرض ميسي لانتقادات لاذعة، بسبب مشادته مع كوكوريلا في نهائي كأس العالم، وقال نجم المنتخب الإنكليزي السابق، واين روني في تصريح نقلته صحيفة ذا صن البريطانية، معلقاً على الحادثة: "هذا صحيح. الأرجنتين تلعب بهذه الطريقة، ونحن نعلم أن هذا أسلوبهم. الشيء الوحيد الذي نريده هو الروح الرياضية. كان من المحزن رؤية ليونيل ميسي يفعل ذلك".

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